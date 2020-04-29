Около 10 тыс. коек во временных стационарах развернут в Москве для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Временные госпитали, строящиеся при основных клинических учреждениях для лечения зараженных новой коронавирусной инфекции в Москве, будут вмещать 10 тыс. коек. Об этом сообщил на своей страниц в социальной сети "ВКонтакте" в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"В настоящее время принято решение о подготовительных работах к развертыванию временных госпиталей мощностью на 10 тыс. коек. Перечень конкретных объектов будет уточнен после окончательной проработки. Фактическое их использование будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса", - написал мэр.

По его словам, коечный фонд в Москве формируется как с учетом городских больниц, так и с участием федеральных и частных медицинских учреждений. "Мы приняли решение, что на долечивание пациентов можно будет размещать во временные медицинские госпитали, строящиеся при основных клинических учреждениях", - пояснил мэр.

Ранее заммэра Анастасия Ракова сообщила, что объем коечного фонда для борьбы с коронавирусом в столице увеличат с 20 тыс. до 28 тыс. в ближайшие дни.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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