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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве за сутки выздоровели 408 пациентов с коронавирусом

Всего количество выздоровевших от инфекции людей увеличилось до 4 610

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Число вылечившихся пациентов с коронавирусом в Москве за сутки возросло еще на 480 человек, до 4 610. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться, в последнее время в среднем прирост составляет уже более 300 человек ежедневно. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 480 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 4 610. Надеемся, что эта позитивная динамика продолжится", - сообщила Ракова.

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