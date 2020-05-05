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Власти Москвы начали подготовку к следующему отопительному сезону

Заммэра столицы Петр Бирюков сообщил, что в городе в течение трех дней будут поэтапно отключать отопление

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Власти Москвы приступили к подготовке следующего отопительного сезона, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию. Об этом рассказали во вторник в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

"Это работы, от которых напрямую зависит жизнедеятельность города, мы не можем их отложить или отменить. Сейчас специалисты Комплекса городского хозяйства проводят осмотр и при необходимости ремонтные работы на тепло- и водомагистралях, ТЭЦ, электросетях. Основная часть работ начнется после окончания текущего отопительного сезона", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он напомнил, что решение о его завершении будет принято, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха будет держаться на уровне плюс восьми градусов Цельсия с курсом на повышение.

"В течение трех дней мы будем поэтапно отключать отопление в городе. Ситуация с самоизоляцией москвичей на это не повлияет", - заверил заммэра.

По его словам, завершить подготовительные работы планируется до 25 августа 2020 года. До 1 сентября будет обеспечена готовность к пуску тепла на социальные объекты - школы, детские сады, больницы, а до 15 сентября коммунальные службы будут готовы к массовому пуску тепла в жилых домах и других объектах.

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