Библиотеки и культурные центры Москвы подготовили онлайн-программу ко Дню Победы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Библиотеки и культурные центры столичного Департамента культуры подготовили специальную онлайн-программу в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она будет проводиться с 6 по 15 мая на интернет-площадках учреждений, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. И хоть основные мероприятия вынужденно перенесены, в честь 75-летия Победы все равно готовится большая программа. То, что она на этот раз пройдет в онлайн-формате, не меняет главного: 9 мая - светлый, народный и объединяющий праздник. Даже если мы встречаем его по-домашнему, а не вместе", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

По ее словам, только культурные центры и библиотеки Москвы проведут более 270 праздничных онлайн-мероприятий. Зрителей ждут кинопоказы документальных и художественных фильмов о войне, видеолекции, чтения литературных произведений фронтовиков и дневниковых записей свидетелей тех событий.

Так, 6 мая в 16:00 в социальных сетях детской библиотеки № 178 - культурного центра А. Л. Барто и на ее YouTube-канале состоится чтение отрывков из автобиографической повести "Он упал на траву" Виктора Драгунского, автора известного цикла произведений "Денискины рассказы".

"Также 15 мая в 18:00 библиотека № 4 имени Е. А. Фурцевой на YouTube-канале библиотек центра Москвы представит видеозапись театрализованной читки блокадного дневника ленинградской шестиклассницы Гали Зимницкой. Во время блокады она служила бойцом в пожарно-комсомольском полку, трудилась на оборонных работах и торфоразработках. Режиссер постановки - Карина Календарева. Читать дневники будет актриса театра и кино Евгения Крюкова", - говорится в сообщении.