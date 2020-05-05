Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии Дня Победы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Специалисты "Мосгаза" проведут предпраздничную профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве 6 мая. Об этом сообщил журналистам во вторник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В среду, 6 мая, пройдет традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Это очень ответственная работа, повышенной сложности, поэтому к ее проведению привлекаются самые опытные специалисты газового хозяйства столицы", - сказал Бирюков.

Он добавил, что профилактика занимает около 40 минут. Во время работ звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, каждый из трех запальников горелки проверят на работоспособность, при необходимости заменят платиновую спираль.

"Во время профилактики священное пламя переносится на временную горелку специальным факелом, а после завершения работ его возвращают на звезду мемориала", - добавил заммэра.

Бирюков напомнил, что впервые огонь в Александровском саду зажгли 8 мая 1967 года. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя.

Газогорелочное устройство нуждается в регулярном техническом осмотре, поэтому профилактические мероприятия проводятся специалистами ежемесячно, а также дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.