{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Строительство станции МЦД-1 "Славянский бульвар" вышло на завершающую стадию

Новый остановочный пункт планируется сдать во втором квартале 2020 года

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Строительство новой станции МЦД-1 "Славянский бульвар", расположенной в Западном округе Москвы, находится на станции завершения. Закончен монтаж металлических конструкций навеса, накрывающего сразу две платформы, сообщила в среду пресс-служба Московской железной дороги.

"Строительство новой станции МЦД-1 "Славянский бульвар" перешло на завершающий этап. С момента начала работ на станции МЦД-1 в 2019 году было проведено путевое развитие, построены две островные платформы, навес, а также новый тоннель-вестибюль, интегрированный со станцией метро "Славянский бульвар". Высота навеса, который накрывает сразу две платформы, составила 12 м, ширина - 40 м, а длина - 300 м. Такой массивной конструкции нет ни на одной станции МЦД, в настоящее время осуществляется покрытие из металлического профиля и стекла", - говорится в сообщении.

Комбинированное покрытие навеса позволит обеспечить естественное освещение станции в светлое время суток, а также защитить пассажиров от осадков. В вестибюлях при входе со стороны улицы Герасима Курина, а также проходе на платформы из тоннеля установлены эскалаторы и лифты для удобства маломобильных граждан, отмечает пресс-служба.

Новый остановочный пункт планируется сдать во втором квартале 2020 года. После открытия станции "Славянский Бульвар" пассажиры смогут сократить поездку и построить новые маршруты, минуя центр города.

Московские центральные диаметры (МЦД) - крупнейший транспортный проект Москвы и Подмосковья, где построены железнодорожная инфраструктура, новые платформы и станции, а старые реконструируются. В ноябре 2019 года были запущены первые два маршрута: МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Подольск - Нахабино".

Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Собянин заявил, что москвичи хорошо соблюдали режим самоизоляции в майские праздники
Мэр Москвы отметил, что это может положительно повлиять на снижение числа заражений коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС