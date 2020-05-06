Строительство станции МЦД-1 "Славянский бульвар" вышло на завершающую стадию

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Строительство новой станции МЦД-1 "Славянский бульвар", расположенной в Западном округе Москвы, находится на станции завершения. Закончен монтаж металлических конструкций навеса, накрывающего сразу две платформы, сообщила в среду пресс-служба Московской железной дороги.

"Строительство новой станции МЦД-1 "Славянский бульвар" перешло на завершающий этап. С момента начала работ на станции МЦД-1 в 2019 году было проведено путевое развитие, построены две островные платформы, навес, а также новый тоннель-вестибюль, интегрированный со станцией метро "Славянский бульвар". Высота навеса, который накрывает сразу две платформы, составила 12 м, ширина - 40 м, а длина - 300 м. Такой массивной конструкции нет ни на одной станции МЦД, в настоящее время осуществляется покрытие из металлического профиля и стекла", - говорится в сообщении.

Комбинированное покрытие навеса позволит обеспечить естественное освещение станции в светлое время суток, а также защитить пассажиров от осадков. В вестибюлях при входе со стороны улицы Герасима Курина, а также проходе на платформы из тоннеля установлены эскалаторы и лифты для удобства маломобильных граждан, отмечает пресс-служба.

Новый остановочный пункт планируется сдать во втором квартале 2020 года. После открытия станции "Славянский Бульвар" пассажиры смогут сократить поездку и построить новые маршруты, минуя центр города.

Московские центральные диаметры (МЦД) - крупнейший транспортный проект Москвы и Подмосковья, где построены железнодорожная инфраструктура, новые платформы и станции, а старые реконструируются. В ноябре 2019 года были запущены первые два маршрута: МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Подольск - Нахабино".