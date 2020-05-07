Полиция Москвы задержала двух мужчин, похитивших у бизнесмена сумку с 11 млн рублей

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Полиция Москвы задержала двух ранее судимых мужчин, которые, одевшись в форму работников скорой помощи, напали на предпринимателя и похитили у него сумку со $ 135 тыс. и 1 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники несколько недель вели наблюдение за бизнесменом, приезжая к месту его проживания на разных каршеринговых машинах. "Выждав подходящий момент, они в спецодежде работников скорой помощи напали на мужчину в подъезде его дома. Подозреваемые распылили газовый баллончик в его сторону и несколько раз ударили по голове, а затем похитили сумку, в которой находились $135 тыс. и один миллион рублей, после чего скрылись", - сказала Волк.

По ее словам, в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых в Москве, а его сообщника - в Иркутске. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ст. 162 УК РФ), подозреваемые арестованы.

Как отметила Волк, в ходе обысков по местам проживания задержанных оперативники обнаружили куртку с надписью "Скорая помощь" и медицинский чемодан. Кроме того, в квартире одного из фигурантов изъяты патроны и револьвер.