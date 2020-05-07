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Главу фирмы в Москве оштрафовали за неуплату таможенных платежей

Сумма штрафа составила 200 тыс. рублей

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Перовский суд Москвы оштрафовал на 200 тыс. рублей гендиректора фирмы за неуплату таможенных платежей на вазы, статуэтки и другие предметы интерьера на 7 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

"В суде установлено, что 57-летняя москвичка - гендиректор коммерческой фирмы - с ноября 2016 года по январь 2018-го предоставляла в таможенные органы товаросопроводительные документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости ввозимых предметов интерьера, что позволило уклониться от уплаты таможенных платежей на общую сумму свыше 7 млн рублей", - сообщила Короткова.

По ее словам, среди ввезенных предметов ткани, статуэтки, вазы, сумки, двери, постельное белье, полотенца, плитка, посуда, ножи, часы, мебель, люстры и светильники. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в особо крупном размере"). Она признала вину и полностью возместила ущерб. В этой связи Перовский суд постановил прекратить дело и назначить женщине штраф в размере 200 тыс. рублей.

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