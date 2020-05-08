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Пандемия коронавируса нового типа
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Ограниченный режим работы судов Москвы продлен до 31 мая

Вход в здания судов участников процессов будет осуществляться строго при наличии масок и перчаток

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд и суды общей юрисдикции города Москвы продолжат работу в ограниченном режиме до 31 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"В целях реализации мер, предусмотренных указом мэра Москвы, в том числе в редакции от 7 мая, согласно которому режим повышенной готовности на территории города Москвы и введенные ограничения продлены до 31 мая 2020 года включительно, а также в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города Москвы в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) режим работы судов общей юрисдикции города Москвы, действовавший в период с 8 апреля 2020 года по 11 мая 2020 года сохраняется до 31 мая 2020 года", - сказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

По ее словам, доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов, в том числе представителей средств массовой информации, по-прежнему ограничен.

Вход в здания судов участников процессов будет осуществляться строго при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, распираторы) и рук (перчатки). Рассмотрению подлежат дела безотлагательного характера, дела в порядке упрощенного и приказного производства, а также материалы, рассматриваемые согласно требованиям действующего процессуального законодательства без вызова сторон.

"В случае улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки об изменении режима работы судов общей юрисдикции будет сообщено дополнительно". - отметила представитель суда.

В новость были внесены изменения (15:52 мск) — добавлены подробности по тексту. 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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