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Пандемия коронавируса нового типа

На Ленинградском вокзале в Москве тестируется бесконтактная система измерения температуры

Температура человека определяется моментально и с точностью около 0,1 градуса

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Система бесконтактного измерения температуры у людей в толпе проходит пилотные испытания на Ленинградском вокзале в Москве. Об этом рассказали в пятницу в пресс-службе холдинга "Швабе", разработчика системы.

"Благодаря заложенным в нашей системе технологиям искусственного интеллекта она позволяет безошибочно распознавать в плотном потоке людей с повышенной температурой тела, которая может указывать на возможное присутствие вируса атипичной пневмонии, коронавируса нового типа, птичьего гриппа и других заболеваний. При этом температура человека определяется моментально и с точностью около 0,1 градуса", - цитирует пресс-служба слова заместителя генерального директора "Швабе" Ивана Ожгихина.

Новинка изготавливается в Красногорске под брендом "Зенит" на заводе им. Зверева и предназначена для размещения на вокзалах, в аэропортах и других местах большого скопления людей. Пилотный проект проходит совместно с РЖД.

Инфракрасная система расположена в здании вокзала при выходе к поездам дальнего следования. Она сканирует всех пассажиров, проходящих на посадку, в автоматическом режиме.

Система управляется уникальным алгоритмом с искусственным интеллектом. Если в толпе есть люди с повышенной температурой, то тепловизионная установка моментально отмечает их на мониторе оператора цветом и подает тревожный сигнал. После чего пассажирам с повышенной температурой предлагается пройти в медицинский пункт вокзала для проведения контрольного замера температуры традиционный контактным методом.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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