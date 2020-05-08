В центре Москвы произошел дорожный конфликт со стрельбой

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Дорожный конфликт со стрельбой произошел на улице Павла Андреева в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"В пятницу днем в полицию обратился мужчина и заявил, что у него с неизвестным произошел конфликт на улице Павла Андреева, в ходе которого его оппонент выстрелил несколько раз из неустановленного оружия. После этого злоумышленник скрылся на автомобиле Mercedes, - сказали в полиции.

Там добавили, что эта машина позже была обнаружена на Большой Серпуховской улице, она была закрыта. "Полиция устанавливает всех участников инцидента, чтобы дать им надлежащую правовую оценку", - отметили в полиции.