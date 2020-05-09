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Пандемия коронавируса нового типа

Москвичи соблюдают самоизоляцию в День Победы

По словам начальника Главконтроля столицы Евгения Данчикова, индекс самоизоляции составляет 3.6

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Москвичи в целом хорошо соблюдают режим самоизоляции 9 мая, на улицах города мало людей и обстановка спокойная. Об этом сообщил ТАСС в субботу начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

"На улицах города в целом спокойно. Москвичи соблюдают режим самоизоляции, что подтверждается также данными "Яндекса", - индекс самоизоляции составляет 3.6, что значительно выше вчерашнего показателя. День Победы сегодня в Москве празднуют в кругу семьи, и это лучший подарок для наших ветеранов", - сказал Данчиков.

Патрулирование парков, скверов и особо охраняемых природных территорий усилили в столице на майских праздниках в связи с необходимостью обеспечения режима самоизоляции. Кроме того, все рекреационные и смотровые площадки в столице закрыты, на них установлены видеокамеры и также усилено патрулирование. Москвичи смогут увидеть праздничный салют в День Победы по видеотрансляции или из окон своих домов.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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