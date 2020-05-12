Действие цифровых рабочих пропусков автоматически продлили в Москве до 31 мая

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Все цифровые пропуска, ранее оформленные для рабочих поездок по Москве и действовавшие до 11 мая включительно, были автоматически продлены до 31 мая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

"Все рабочие цифровые пропуска, оформленные до 11 мая, автоматически продлены до 31 мая. Перед поездкой рекомендуем проверить действие своего цифрового пропуска на портале nedoma.mos.ru, а также убедиться, что к нему "привязан" корректный номер автомобиля или транспортной карты", - сказали в пресс-службе.

При этом порядок получения новых цифровых пропусков всех типов остается прежним. С 12 мая получить пропуск можно будет только онлайн на портале nedoma.mos.ru и по телефону Единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77. Получить пропуск по SMS на номер 7377 больше нельзя.

Ранее сообщалось, что если срок действия рабочего пропуска истек 4 мая и не был продлен, то для поездок по городу необходимо оформить новый пропуск. Система оформления цифровых пропусков работает в штатном режиме. Сроки внесения сведений об автомобилях, транспортных и социальных картах в базы не изменились. Оформить цифровой пропуск необходимо не позднее, чем за пять часов до поездки.

Сотрудники организаций оформляют рабочие пропуска самостоятельно. Работодатели могут оформить пропуска для своих сотрудников только в случае, если посещение организации работниками временно ограничено в соответствии с действующей редакцией указа мэра Москвы №12-УМ. Для этого необходимо зайти на сайт i.moscow и ввести ИНН организации. Система выдаст инструкцию по оформлению пропусков для минимального числа сотрудников, присутствие которых на рабочем месте необходимо для обеспечения функционирования организации

Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобилях контролируется в том числе дорожными камерами.