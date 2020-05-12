Столичные представители малого бизнеса смогут подать заявку на получение субсидий онлайн

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Столичные компании смогут оставить заявки на городские субсидии онлайн. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Предприниматели могут подать онлайн-заявку на получение субсидий на ведение бизнеса по франшизе, продвижение товаров на маркетплейсах, на участие в выставках в России и за рубежом, оплату услуг сервисов по доставке еды, а также на развитие и покупку оборудования для МСП, в том числе для гостиниц, соцпредприятий и резидентов технопарков", - приводятся в сообщение слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Чтобы оставить заявку на mbm.mos.ru, необходимо выбрать интересующую субсидию, изучить условия подачи, подготовить пакет документов и загрузить их на сайт. В процессе загрузки система предлагает заверить документы с помощью квалифицированной электронной подписи.

Mbm.mos - проект ГБУ "Малый бизнес Москвы", подведомственного городскому Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в столице и узнать о мерах поддержки предпринимателей можно на сайте mbm.mos.ru и по телефону горячей линии: +7 (495) 225-14-14.