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Столичные представители малого бизнеса смогут подать заявку на получение субсидий онлайн

В частности, заявки можно подать на ведение бизнеса по франшизе, продвижение товаров на маркетплейсах и участие в выставках

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Столичные компании смогут оставить заявки на городские субсидии онлайн. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Предприниматели могут подать онлайн-заявку на получение субсидий на ведение бизнеса по франшизе, продвижение товаров на маркетплейсах, на участие в выставках в России и за рубежом, оплату услуг сервисов по доставке еды, а также на развитие и покупку оборудования для МСП, в том числе для гостиниц, соцпредприятий и резидентов технопарков", - приводятся в сообщение слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Чтобы оставить заявку на mbm.mos.ru, необходимо выбрать интересующую субсидию, изучить условия подачи, подготовить пакет документов и загрузить их на сайт. В процессе загрузки система предлагает заверить документы с помощью квалифицированной электронной подписи.

Mbm.mos - проект ГБУ "Малый бизнес Москвы", подведомственного городскому Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в столице и узнать о мерах поддержки предпринимателей можно на сайте mbm.mos.ru и по телефону горячей линии: +7 (495) 225-14-14.

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