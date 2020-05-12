Более 50 тыс. медсестер в Москве отмечают профессиональный праздник

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Власти Москвы поздравили столичных медицинских сестер с профессиональным праздником, всего в городе работают более 50 тыс. человек этой профессии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

"12 мая отмечается Международный день медицинской сестры - главный праздник для специалистов сестринского дела. Его празднуют более 50 тыс. сотрудников московских стационаров, поликлиник, станции скорой медицинской помощи и других организаций столичного здравоохранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медсестра в московской медицине важнейший специалист, который проводит зачастую больше времени с пациентом, чем врач; на нее приходится более 50% общения и медицинских процедур. Ежедневно медсестра - первый человек, которого видит пациент стационара.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила московских медсестер с профессиональным праздником и отметила, что из-за вируса нагрузка возросла на всех, кто трудится в инфекционных и неинфекционных стационарах, поликлиниках, амбулаторных центрах. Изо дня в день они самоотверженно выходят на работу для того, чтобы москвичи могли оставаться дома.

"Жизнь и здоровье людей будут спасены благодаря точности ваших действий, вашему высокому профессионализму, который не подводит, даже несмотря на усталость. При этом мы знаем, что вы не остаетесь равнодушными к людям и всегда стараетесь сделать чуть больше. Доброе слово, улыбка, ободряющий взгляд - порой они действуют сильнее лекарств. Спасибо вам! С праздником, наши герои!" - сказала Ракова.

Уточняется, что из 50 тыс. медсестер почти 28 тыс. работают в городских стационарах для взрослых и детей. Еще около 22 тыс. - в городских поликлиниках.

Поздравление властей

Глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун также обратился к сестринскому сообществу с поздравлением.

"Сегодня на защиту москвичей вышли тысячи медицинских сестер, которые работают в приемных отделениях, в реанимациях, отделениях стационаров, в поликлиниках, на скорой помощи. Свой праздник вы всегда встречаете на работе, а в эти дни именно вы находитесь на передовой. В это сложное время для всех нас вы - пример мужества, стойкости и выдержки. Многие из вас жертвуют временем в кругу семьи и отдают все свое внимание пациентам и своей работе. Спасибо вам за верность своему делу, доброе и чуткое отношение к пациентам!" - сказал Хрипун.

Медицинским сестрам, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами, предусмотрена ежемесячная доплата. Медсестрам, которые работают непосредственно c пациентами с COVID-19 и с подозрением на коронавирусную инфекцию, выплачиваются федеральные и региональные надбавки к зарплате. Федеральные выплаты составляют 50 тыс. рублей для среднего и 25 тыс. рублей для младшего медицинского персонала.