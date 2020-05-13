{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы опровергли информацию о требовании передачи данных пассажиров такси

В столичном департаменте транспорта отмечают, что в период пандемии по предписанию Роспотребнадзора водители обязаны еженедельно отчитываться о санитарном состоянии транспортных средств

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Московские сервисы такси не обязаны предоставлять данные о пассажирах в единую навигационную систему столицы, чтобы работать в период повышенной готовности. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-аккаунте пресс-службы столичного департамента транспорта.

"Внимательно отслеживаем сообщения о том, что мы обязали столичные сервисы такси отправлять нам информацию о водителях и пассажирах. Все эти сообщения не являются достоверными и вот почему: информация о пассажирах такси не запрашивается и не передается - ни сейчас, ни ранее", - говорится в публикации.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Там добавили, что в период пандемии по предписанию Роспотребнадзора водители обязаны еженедельно отчитываться о санитарном состоянии транспортных средств. Согласно публикации, следующие коллеги столичного департамента транспорта относятся к соблюдению требований законодательства и обеспечению безопасности пассажиров "как к жизненной необходимости": Яндекс.Такси, СитиМобил и GETT. "Мы крайне серьезно относимся к конфиденциальности пассажиров и их поездок. Но каждому пассажиру важно, чтобы водитель, которому он доверяет свою жизнь, имеет действующее водительское удостоверение, не находится в розыске, соблюдает правила дорожного движения и и прошел медицинский контроль. Запрашиваемые данные позволяют контролировать именно это", - заключается в публикации.

Ранее директор сервиса заказа премиальных автомобилей с водителем Wheely Антон Чиркунов направил в адрес мэра Москвы Сергея Собянина письмо с просьбой пересмотреть пункт указа от 10 апреля 2020 года, который временно запрещает работу сервисов перевозки пассажиров по заказу, если у них нет лицензии легкового такси. После принятия 7 мая мэром Москвы указа, регламентирующего механизм возобновления работы такси, на официальной странице компании было опубликовано обращение к пользователям, согласно которому Whelly не согласна с требованиями о предоставлении данных в единую информсистему столицы, так как "эти данные дают возможность постоянно следить за любым водителем и косвенно - за пассажиром".

По словам замруководителя департамента транспорта Дмитрия Пронина, компаниям предстоит выполнить три условия: передавать в Единую региональную навигационно-информационную систему города Москвы (ГИС ЕРНИС) треки со всех своих автомобилей в режиме онлайн; передавать данные о тех, кто управляет транспортным средством; предоставлять еженедельно в управление Роспотребнадзора по городу Москве и департамент транспорта данные о проведении санитарных мероприятий в рамках существующих решений по борьбе с коронавирусом.

Как ранее уточнил заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, предусмотренные новым указом мэра условия для возвращения к работе в период режима изоляции премиальных и люксовых такси схожи с теми, что предъявляются к такси эконом-класса.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Такси бизнес-класса возобновили свою работу в Москве
Премиальные автомобили с водителями доступны пользователям сервисов Wheely, "Яндекс.Такси" и Gett
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС