Власти Москвы опровергли информацию о требовании передачи данных пассажиров такси

"Внимательно отслеживаем сообщения о том, что мы обязали столичные сервисы такси отправлять нам информацию о водителях и пассажирах. Все эти сообщения не являются достоверными и вот почему: информация о пассажирах такси не запрашивается и не передается - ни сейчас, ни ранее", - говорится в публикации.

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Московские сервисы такси не обязаны предоставлять данные о пассажирах в единую навигационную систему столицы, чтобы работать в период повышенной готовности. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-аккаунте пресс-службы столичного департамента транспорта.

Там добавили, что в период пандемии по предписанию Роспотребнадзора водители обязаны еженедельно отчитываться о санитарном состоянии транспортных средств. Согласно публикации, следующие коллеги столичного департамента транспорта относятся к соблюдению требований законодательства и обеспечению безопасности пассажиров "как к жизненной необходимости": Яндекс.Такси, СитиМобил и GETT. "Мы крайне серьезно относимся к конфиденциальности пассажиров и их поездок. Но каждому пассажиру важно, чтобы водитель, которому он доверяет свою жизнь, имеет действующее водительское удостоверение, не находится в розыске, соблюдает правила дорожного движения и и прошел медицинский контроль. Запрашиваемые данные позволяют контролировать именно это", - заключается в публикации.

Ранее директор сервиса заказа премиальных автомобилей с водителем Wheely Антон Чиркунов направил в адрес мэра Москвы Сергея Собянина письмо с просьбой пересмотреть пункт указа от 10 апреля 2020 года, который временно запрещает работу сервисов перевозки пассажиров по заказу, если у них нет лицензии легкового такси. После принятия 7 мая мэром Москвы указа, регламентирующего механизм возобновления работы такси, на официальной странице компании было опубликовано обращение к пользователям, согласно которому Whelly не согласна с требованиями о предоставлении данных в единую информсистему столицы, так как "эти данные дают возможность постоянно следить за любым водителем и косвенно - за пассажиром".

По словам замруководителя департамента транспорта Дмитрия Пронина, компаниям предстоит выполнить три условия: передавать в Единую региональную навигационно-информационную систему города Москвы (ГИС ЕРНИС) треки со всех своих автомобилей в режиме онлайн; передавать данные о тех, кто управляет транспортным средством; предоставлять еженедельно в управление Роспотребнадзора по городу Москве и департамент транспорта данные о проведении санитарных мероприятий в рамках существующих решений по борьбе с коронавирусом.

Как ранее уточнил заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, предусмотренные новым указом мэра условия для возвращения к работе в период режима изоляции премиальных и люксовых такси схожи с теми, что предъявляются к такси эконом-класса.