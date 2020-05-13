Движение на северо-западе Москвы будет изменено с 15 мая по 19 июня

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Движение автотранспорта по 1 Новоподмосковному переулку на северо-западе Москвы перекроют с 15 мая по 19 июня. Круглосуточное перекрытие связано с реконструкцией инженерных сетей, сообщается в среду на Едином транспортном портале.

"С 15 мая по 19 июня будет полностью перекрыто движение автотранспорта в 1-м Новоподмосковном переулке, в районе дома 8, корпус 2 по Ленинградскому шоссе. Перекрытие связано с реконструкцией инженерных сетей на 1-м Новоподмосковном переулке", - говорится в сообщении.

Также Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщает о полном перекрытии участка Проектируемого проезда № 3959 в районе дома 112, корп 3 по Волоколамскому шоссе, в период с 1 августа по 31 октября. Там же будет ограничено движение до одной полосы с 1 июля по 31 июля круглосуточно из-за строительства инженерных сетей на Волоколамском шоссе.

Ограничение движения транспорта с 15 мая по 30 декабря 2020 года коснутся Электрозаводского моста (до трех полос) и еще четырех набережных (до одной полосы), прилегающих к мосту: Семеновской, Преображенской, Русаковской, Рубцовской. Эти ограничения связаны с капитальным ремонтом моста.

Информационный центр Транспортного комплекса города Москвы напоминает, что до 1 марта 2021 года полностью перекрыт проезд Серебрякова на севере Москвы от пересечения с улицей Вильгельма Пика до пересечения со Снежной улицей. Эти ограничения связаны со строительством транспортных развязок в проезде. ЦОДД рекомендует водителям учитывать эти изменения при планировании маршрутов.