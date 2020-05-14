Почти 35 тыс. организаций Москвы получили поддержку от столичных властей

"Напрямую антикризисные меры уже коснулись почти 35 тыс. организаций, в которых работает более 765 тыс. сотрудников", - сказал он. Кроме того, по словам Ефимова, в рамках мер помощи населению поддержку получает почти 30 тыс. медицинских работников и свыше 6,2 млн москвичей. "Общий объем поддержки бизнеса составляет свыше 85 млрд рублей, еще порядка 110 млрд рублей выделено на инструменты социальной помощи и здравоохранение", - отметил заммэра.

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Около 35 тыс. организаций Москвы воспользовались антикризисными мерами поддержки, разработанными столичными властями из-за влияния пандемии коронавирусной инфекции на бизнес. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Он также сказал, что меры поддержки бизнеса разрабатываются в прямом взаимодействии с предпринимателями и большая часть их предложений, озвученных на заседаниях городского штаба по экономике, была использована при разработке антикризисных пакетов мер.

В частности, как пояснили в пресс-службе заммэра, для предприятий всех пострадавших отраслей перенесены налоговые платежи и введены специальные условия аренды городской недвижимости. Кроме того, компании, приостановившие свою деятельность, освобождены от платежей за аренду городского имущества полностью, а тем, кто продолжает работать - предоставлена скидка.

"Для предприятий, арендующих недвижимость у частных торговых и офисных центров, также введена мера поддержки: правительство Москвы освобождает собственника недвижимости от налога на имущество и земельных платежей за второй квартал, если он снижает ставку аренды минимум вдвое [и минимум в два раза больше суммы налога]", - сказали в пресс-службе. Таким образом, подчеркнули там, одновременно поддерживаются и отрасль аренды недвижимости, и конкретные предприятия, которые снимают помещения под гостиницы, офисы и магазины.

В пресс-службе также напомнили, что дополнительное финансирование направлено на поддержку здравоохранения, в том числе на строительство и перепрофилирование больниц для борьбы с коронавирусом, на поддержку медицинских работников, закупку тестов на коронавирус и организацию работы выездных бригад медицинской помощи.