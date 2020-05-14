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Пандемия коронавируса нового типа

Почти 35 тыс. организаций Москвы получили поддержку от столичных властей

Заммэра Москвы Владимир Ефимов отметил, что общий объем поддержки бизнеса превышает 85 млрд рублей

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Около 35 тыс. организаций Москвы воспользовались антикризисными мерами поддержки, разработанными столичными властями из-за влияния пандемии коронавирусной инфекции на бизнес. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

"Напрямую антикризисные меры уже коснулись почти 35 тыс. организаций, в которых работает более 765 тыс. сотрудников", - сказал он. Кроме того, по словам Ефимова, в рамках мер помощи населению поддержку получает почти 30 тыс. медицинских работников и свыше 6,2 млн москвичей. "Общий объем поддержки бизнеса составляет свыше 85 млрд рублей, еще порядка 110 млрд рублей выделено на инструменты социальной помощи и здравоохранение", - отметил заммэра.

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Он также сказал, что меры поддержки бизнеса разрабатываются в прямом взаимодействии с предпринимателями и большая часть их предложений, озвученных на заседаниях городского штаба по экономике, была использована при разработке антикризисных пакетов мер.

В частности, как пояснили в пресс-службе заммэра, для предприятий всех пострадавших отраслей перенесены налоговые платежи и введены специальные условия аренды городской недвижимости. Кроме того, компании, приостановившие свою деятельность, освобождены от платежей за аренду городского имущества полностью, а тем, кто продолжает работать - предоставлена скидка.

"Для предприятий, арендующих недвижимость у частных торговых и офисных центров, также введена мера поддержки: правительство Москвы освобождает собственника недвижимости от налога на имущество и земельных платежей за второй квартал, если он снижает ставку аренды минимум вдвое [и минимум в два раза больше суммы налога]", - сказали в пресс-службе. Таким образом, подчеркнули там, одновременно поддерживаются и отрасль аренды недвижимости, и конкретные предприятия, которые снимают помещения под гостиницы, офисы и магазины.

В пресс-службе также напомнили, что дополнительное финансирование направлено на поддержку здравоохранения, в том числе на строительство и перепрофилирование больниц для борьбы с коронавирусом, на поддержку медицинских работников, закупку тестов на коронавирус и организацию работы выездных бригад медицинской помощи.

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