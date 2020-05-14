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"Делимобиль" стал лидером по количеству аварий и штрафов в I квартале 2020 года

Всего в столице произошло 68 аварий с автомобилями основных операторов каршеринга

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. "Делимобиль" стал лидером по числу аварий и штрафов среди операторов каршеринга в 2020 году. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Транспортной ассоциации московской агломерации (ТАМА).

"В первом квартале 2020 года произошло 68 аварий с автомобилями основных операторов каршеринга - на 54% больше, чем в январе-марте годом ранее, когда случилось 44 ДТП. Такие данные нам предоставили в департаменте транспорта Москвы", - сообщили в ТАМА.

Там добавили, что около половины от общего числа аварий - 33 - пришлось на автомобили компании "Делимобиль". "По численности автопарка "Делимобиль" уступает "Яндекс.Драйв", однако машины "Делимобиля" попадают в ДТП чаще, чем авто этого более крупного оператора, так как на них совершается больше поездок. Кроме того, "Делимобилем" пользуются менее опытные водители, так как у оператора более мягкие условия доступа - 19 лет и год стажа, в то время как у "Яндекс.Драйв" - 21 год и 2 года стажа", - добавили в ТАМА.

Эксперты отмечают, что как и в первом квартале прошлого года, почти половина от всех ДТП с участием каршеринга приходится на автомобили компании "Делимобиль". Кроме того, по сравнению с прошлым годом число аварий с участием "Делимобиля" выросло на 50% - с 22 до 33. По сравнению с первым кварталом прошлого года также выросло количество штрафов, которые заплатили пользователи каршеринга за нарушения ПДД. В январе-марте 2020 года это более 220 тыс., годом ранее - около 205 тыс. штрафов.

"Почти половина всех штрафов - 94 тыс. также пришлась на пользователей "Делимобиля", - сказали в ТАМА.

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