Сотрудники МЧС провели повторную дезинфекцию Курского вокзала в Москве

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России с целью минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции провели повторную дезинфекцию Курского вокзала в Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе министерства.

"Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" повторно продезинфицировали порядка 40 тыс. кв. м внутренних помещений Курского вокзала и порядка 2 тыс. кв. м прилегающей к нему территории. Меры предприняты с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в проведении работ приняли участие порядка 20 человек личного состава. На дезинфекцию вокзала потребовалось более 4 тыс. литров водного раствора хлоркислородных соединений, предназначенного для борьбы с вирусами и бактериями. Данный раствор является эффективным в момент его нанесения - активный хлор оказывает разрушающее воздействие. Специалистами обработаны основное здание вокзального комплекса, перроны, служебные помещения, входные группы, лифты и эскалаторы, лестничные марши, а также места общего пользования, поручни и перила. Кроме того, организованы мероприятия по сплошной обработке асфальтобетонных и плиточных покрытий на прилегающей территории с помощью мобильного комплекса, распыляющего специальный раствор.

Как отметили в МЧС, на пятницу запланирована также повторная дезинфекция Рижского вокзала, а в течение нескольких недель пройдет санитарная обработка других вокзальных комплексов Москвы.

Подразделения МЧС ранее уже проводили санитарную обработку всех девяти железнодорожных вокзалов столицы. Всего с начала апреля силами МЧС в России обработано более 22,7 тыс. объектов.

В новость внесена правка (14:31 мск) — уточняется информации в 4-м абзаце.