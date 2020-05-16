{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамваи "Витязь-Москва" запустят по пяти маршрутам еще в 15 районах столицы

Эти низкопольные трамваи впервые начнут курсировать в центре города

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Низкопольные трамваи "Витязь-Москва" выйдут на пять маршрутов, охватывающих 15 районов города, после завершения реконструкции участка трамвайных путей на Павелецкой площади. Об этом сообщил ТАСС в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"После реконструкции трамвайных путей на Павелецком вокзале мы сможем выпустить трамваи "Витязь-Москва" на пять маршрутов: А, 39, 47, 49 и 1. Новые комфортные, вместительные и низкопольные трамваи придут сразу в 15 районов Москвы", - сказал Ликсутов.

Он отметил, что трамваи "Витязь-Москва" впервые начнут курсировать в центре города. "Это станет возможно после завершения реконструкции путей на Павелецком вокзале. На Бульварном кольце новые трамваи поедут по маршруту А и 39", - рассказал заммэра.

Ликсутов добавил, что трамваи на Павелецком вокзале - это составная часть нового ТПУ, которым будут пользоваться около 400 тыс. пассажиров. "Будет создан ТПУ с быстрыми пересадками в пешей доступности. В сутки хабом будут пользоваться 400 тыс. пассажиров - после возвращения к нормальной жизни. Транспорт в этом районе станет удобнее для 150 тыс. жителей и 100 тыс. сотрудников близлежащих бизнес-центров", - сказал Ликсутов.

Он уточнил, что новейшие трамваи придут в Басманный, Даниловский и Таганский районы, Замоскворечье, Якиманку. Также трамваями "Витязь-Москва" можно будет воспользоваться в районах Донской, Академический, Гагаринский, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Нагорный, Зюзино, Чертаново Северное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное.

Новые трехсекционные низкопольные трамваи "Витязь-Москва" впервые вышли на столичные маршруты в 2017 году. Они курсируют по маршрутам на северо-востоке, востоке и юго-востоке столицы. Благодаря особой конструкции тележки они двигаются практически бесшумно. Максимальная вместимость "Витязя-Москва" - 260 человек, мест для сидения - 60. Трамвай оснащен климат-контролем, спутниковой навигацией и камерами видеонаблюдения, бесплатным Wi-Fi, а также USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.

Теги
РоссияЛиксутов, Максим Станиславович
Реклама на ТАСС
Власти Москвы планируют закупить более 200 низкопольных трамваев
Cтоличный парк трамваев пополнят 130 односекционных вагонов и более 70 - трехсекционных
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС