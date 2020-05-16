Трамваи "Витязь-Москва" запустят по пяти маршрутам еще в 15 районах столицы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Низкопольные трамваи "Витязь-Москва" выйдут на пять маршрутов, охватывающих 15 районов города, после завершения реконструкции участка трамвайных путей на Павелецкой площади. Об этом сообщил ТАСС в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"После реконструкции трамвайных путей на Павелецком вокзале мы сможем выпустить трамваи "Витязь-Москва" на пять маршрутов: А, 39, 47, 49 и 1. Новые комфортные, вместительные и низкопольные трамваи придут сразу в 15 районов Москвы", - сказал Ликсутов.

Он отметил, что трамваи "Витязь-Москва" впервые начнут курсировать в центре города. "Это станет возможно после завершения реконструкции путей на Павелецком вокзале. На Бульварном кольце новые трамваи поедут по маршруту А и 39", - рассказал заммэра.

Ликсутов добавил, что трамваи на Павелецком вокзале - это составная часть нового ТПУ, которым будут пользоваться около 400 тыс. пассажиров. "Будет создан ТПУ с быстрыми пересадками в пешей доступности. В сутки хабом будут пользоваться 400 тыс. пассажиров - после возвращения к нормальной жизни. Транспорт в этом районе станет удобнее для 150 тыс. жителей и 100 тыс. сотрудников близлежащих бизнес-центров", - сказал Ликсутов.

Он уточнил, что новейшие трамваи придут в Басманный, Даниловский и Таганский районы, Замоскворечье, Якиманку. Также трамваями "Витязь-Москва" можно будет воспользоваться в районах Донской, Академический, Гагаринский, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Нагорный, Зюзино, Чертаново Северное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное.

Новые трехсекционные низкопольные трамваи "Витязь-Москва" впервые вышли на столичные маршруты в 2017 году. Они курсируют по маршрутам на северо-востоке, востоке и юго-востоке столицы. Благодаря особой конструкции тележки они двигаются практически бесшумно. Максимальная вместимость "Витязя-Москва" - 260 человек, мест для сидения - 60. Трамвай оснащен климат-контролем, спутниковой навигацией и камерами видеонаблюдения, бесплатным Wi-Fi, а также USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.