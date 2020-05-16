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Власти Москвы планируют закупить более 200 низкопольных трамваев

Cтоличный парк трамваев пополнят 130 односекционных вагонов и более 70 - трехсекционных

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Электронный аукцион на закупку 204 новых низкопольных трамваев для пополнения городского парка планируется провести в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Для удобства пассажиров мы пополним московский парк трамваев 204 новыми низкопольными вагонами разной вместимости - поставщика определим по итогам электронного аукциона на портале госзакупок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что столичный парк трамваев пополнят 130 односекционных вагонов и более 70 - трехсекционных. По условиям контракта, производитель будет обеспечивать полную работоспособность техники в течение 30 лет. Новые трамваи оснастят самым современным оборудованием, они будут полностью низкопольные и адаптированы для удобного проезда пассажиров, в том числе маломобильных.

"Уже сегодня более половины трамвайного парка Мосгортранса - современный низкопольный транспорт. Планируем, что к 2023 году парк будет полностью укомплектован трамваями нового поколения, удобными для всех пассажиров", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В настоящее время в Москве работают уже более 340 вагонов нового поколения "Витязь-Москва". Эти новые трамваи оборудованы спутниковой навигацией и камерами видеонаблюдения. В салонах есть USB-разъемы для быстрой и удобной зарядки ваших телефонов и медиаэкраны с маршрутной информацией, а каждый вагон может вместить больше 200 пассажиров.

Теги
Россия
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Трамваи "Витязь-Москва" запустят по пяти маршрутам еще в 15 районах столицы
Эти низкопольные трамваи впервые начнут курсировать в центре города
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