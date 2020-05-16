В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Еще 71 пациент с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умер в Москве за сутки. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В Москве скончался 71 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 1 503 человека, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.

"Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих - вызовите врача на дом", - заключили в штабе.