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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом

Общее число умерших в столице достигло 1503
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Еще 71 пациент с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умер в Москве за сутки. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. 

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"В Москве скончался 71 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе. 

Всего в столице умерли 1 503 человека, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.

"Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих - вызовите врача на дом", - заключили в штабе.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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