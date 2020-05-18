Москва вернет самозанятым более 490 млн рублей налогов за 2019 год

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Столичным самозанятым будут возвращены более 490 млн рублей налогов, уплаченных за 2019 год, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

О возврате этого налога за 2019 год 11 мая объявил президент России Владимир Путин. Помимо этого, самозанятым гражданам будет предоставлен налоговый капитал в размере одного МРОТ, который они смогут использовать для взаиморасчетов с бюджетом по налоговым платежам в 2020 году.

"Многие жители Москвы предпочитают самостоятельную профессиональную творческую и интеллектуальную деятельность трудоустройству в какой-либо организации. Статус самозанятого позволяет им делать это легально, платить налоги с дохода, как и другим представителям бизнеса, и точно так же получить государственную поддержку и защиту в период кризиса. Озвученные президентом России меры позволят самозанятым гражданам существенно снизить налоговую нагрузку и использовать сэкономленные средства на сохранение бизнеса", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

На данный момент совместно с федеральными органами власти прорабатывается максимально упрощенный способ возврата ранее уплаченных средств. Выплаты положены 194 тыс. человек, которые в минувшем году уплатили налог на профессиональный доход, полученный на территории столицы.

По данным на 1 мая 2020 года, в Москве в качестве самозанятых было зарегистрировано 275 тыс. человек. Их совокупный налогооблагаемый доход превысил 54 млрд рублей.