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Почти 670 штрафов за езду с неправильным номером автомобиля в пропуске отменили в Москве

Штраф за ошибку в номере автомобиля можно обжаловать онлайн через порталы mos.ru или "Автокод"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Около 670 штрафов отменили за два дня в Москве для автомобилистов, которые случайно неверно указали номер своего автомобиля при привязке его к цифровому пропуску для передвижения по столице. Об этом сообщается во вторник в телеграм-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"За два дня МАДИ уже отменила 667 штрафов водителям, которые допустили ошибку во время привязки номера автомобиля к пропуску - 133 вчера и 534 сегодня. Если вы также ошиблись, можете обратиться сразу на два портала mos.ru и avtocod.ru для обжалования штрафа - подать все заявления можно не выходя из дома", - отмечается в сообщении.

Восемнадцатого мая в пресс-службе МАДИ сообщили ТАСС, что инспекция отменила 133 штрафа автомобилистам, которые случайно ввели неточно букву или цифру в номере автомобиля при привязке его к цифровому пропуску, при этом действующий пропуск у них был. Причина отмены таких постановлений - малозначительность. Штраф за ошибку в номере автомобиля можно обжаловать онлайн через порталы mos.ru или "Автокод".

Как уточнили в пресс-службе МАДИ, для подачи обращения онлайн на mos.ru необходимо выбрать соответствующий образец заявления в разделе "Формы документов", перейдя по ссылке mos.ru/madi, заполнить его, а после этого перейти в раздел электронной приемной для подачи онлайн-обращения. Чтобы направить жалобу через портал "Автокод", нужно зайти в раздел "Обращения", выбрать подпункт "Обращения в МАДИ" и нажать на кнопку "Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении".

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Россия
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