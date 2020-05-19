Ежедневное число нарушений самоизоляции в Москве в мае снизилось на 25%

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Среднесуточное число нарушений самоизоляции жителями Москвы оказалось в мае примерно на 25% ниже, чем в апреле. Всего за период действия режима повышенной готовности в Москве было установлено свыше 54 тыс. нарушений порядка нахождения граждан на улице без разрешенных указом мэра столицы оснований, сообщил ТАСС во вторник начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

"Ситуация с количеством нарушений порядка нахождения граждан на улице на данный момент выглядит оптимистично. Среднесуточное количество подобных нарушений в мае примерно на 25% ниже, чем в апреле. Москвичи, которые пока еще не вернулись к трудовой деятельности, соблюдают режим самоизоляции дисциплинировано, и мы все реже фиксируем случаи нахождения на улице без разрешенных указом мэра оснований, за прошедший день в Москве было установлено 885 случаев. Хотя коэффициент самоизоляции в Москве, по данным "Яндекса", сегодня достигает рекордно низкого значения в 2,0 балла, это, в первую очередь, связано с возобновлением работы ряда промышленных и строительных предприятий", - сказал Данчиков.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Пропускной режим для поездок на транспорте действует с 15 апреля. С 22 апреля для проезда можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобиле контролируется в том числе дорожными камерами.

С 12 мая в транспорте, магазинах и на предприятиях стало обязательным ношение масок и перчаток. Штраф за нарушение масочного и перчаточного режимов для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составляет 4 тыс. рублей. Взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя - юридического лица составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. Штраф, который взимается с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составляет 5 тыс. рублей.

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