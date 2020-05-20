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Электронные торги по аренде и продаже городской недвижимости возобновились в Москве

Их начнут проводит с 20 мая

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Аукционы, чьи заявочные кампании в Москве были продлены с начала апреля до окончания нерабочих дней, объявленных в стране из-за коронавируса, начнут проводиться с 20 мая. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"Первый пул торгов стартует 20 мая. До снятия [введенных в связи с пандемией коронавируса] ограничений в полном объеме все аукционы будут проводиться в электронном формате - это 90% от общего количества земельно-имущественных торгов", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Владимира Ефимова.

Отмечается, что в период продления заявочных кампаний многие лоты можно было изучить с помощью виртуального тура на инвестиционном портале Москвы. Как уточнил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, слова которого приводятся в сообщении, заявочная кампания в столице продолжается по более чем 8 тыс. объектов недвижимости. Участникам торгов доступны нежилые помещения, земельные участки, здания, квартиры, машино-места и нестационарные торговые объекты.

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