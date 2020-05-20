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Снег и дождь ожидаются в Московском регионе 21 мая

Температура воздуха в столице не превысит девяти градусов тепла
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Мокрый снег ожидается на севере Московского региона в четверг. Это связано с нахождением региона в глубокой ложбине низкого давления, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Москва находится в глубокой ложбине низкого давления, поэтому завтра облачно, местами будет сильный дождь. На севере области местами - мокрый снег", - сообщил он.

По словам Вильфанда, на севере Подмосковья дневные температуры в четверг будут отпускаться до двух градусов тепла. Днем в четверг в Москве ожидается семь-девять градусов, в пятницу и субботу - 9-11 градусов, в воскресенье - 11-16 градусов тепла.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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Также, по словам мэра столицы Сергея Собянина, это позволит в 2,5 раза увеличить пропускную способность участка, по которому ходят поезда МЦД-2, а в перспективе к ним добавятся поезда МЦД-4
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