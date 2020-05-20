Коронавирусный госпиталь на ВДНХ планирует принять около 600 первых пациентов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Временный госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом нового типа, расположенный в 75-м павильоне ВДНХ, планирует принять около 600 первых пациентов. Для работы в госпитале уже определены 410 медиков разных специальностей, сообщил ТАСС в среду главврач ГКБ № 24 Григорий Родоман.

Ранее заммэра Петр Бирюков сообщил ТАСС, что временный госпиталь на ВДНХ будет прикреплен к 24-й многопрофильной ГКБ.

"В первые дни работы госпиталь примет 600 пациентов, далее койки будут "заполняться" по мере необходимости. Для временного госпиталя, который организовали в павильонах ВДНХ, уже определены 64 врача, 124 сотрудника младшего медперсонала, 227 работников среднего медперсонала. Это медики не только из Москвы, но и из других регионов. Также в госпитале будут работать и студенты старших курсов медицинских вузов. Количество медицинского персонала [для госпиталя] ежедневно увеличивается", - сказал Родоман.

Ранее он сообщил ТАСС, что открытие временного госпиталя в павильонах ВДНХ ожидается после 27 мая. В нем будут размещены пациенты в состоянии средней тяжести.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы должны гарантировать москвичам обеспечение медицинской помощи при заражении коронавирусом. В этих целях создаются резервные медицинские центры как, например в 75-м павильоне ВДНХ. По его словам, это полноценные госпитали с медицинским персоналом, с лечебными кислородными газами, с ИВЛ, с палатами реанимации и соответствующим персоналом. Все эти госпитали закреплены за действующими городскими больницами, у которых есть значительный опыт работы в этой сфере.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в столице в настоящее время разворачивают пять временных коронавирусных госпиталей на базе крупных выставочных центров, включая павильон № 75 на ВДНХ. Временные госпитали для приема больных с коронавирусной инфекцией будут также развернуты в Экспоцентре на Красной Пресне и конгрессно-выставочном центре "Сокольники", Ледовом дворце "Крылатское" и АТЦ "Москва" на Каширском шоссе. Всего будет открыто порядка 10 тыс. коек, предназначенных для долечивания пациентов, которые уже идут на поправку. Кроме того, во временные госпитали будут направляться пациенты с относительно легкой формой течения заболевания, которые по объективным причинам не могут лечиться в домашних условиях (проживание в общежитии, в одной квартире с пожилыми родственниками и другими лицами из групп риска и т. п.).