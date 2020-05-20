Участок Северо-Восточной хорды от Сигнального проезда в Москве построят в 2021 году

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Работы по строительству участка Северо-Восточной хорды от Сигнального до 3-го Нижнелихоборского проезда возобновили в Москве, их планируется завершить в 2021 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

"Мы планируем в 2021 году завершить строительство участка Северо-Восточной хорды от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда. В настоящее время работы возобновлены в полном объеме, ведутся в строгом соответствии с новыми санитарными и организационными требованиями", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

Проектом предусмотрено строительство и реконструкция улично-дорожной сети от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда, включая разворотный путепровод через железную дорогу на Сусоколовском шоссе и путепровод через железную дорогу. Работы должны быть выполнены в течение 19,5 месяцев с даты заключения контракта.

В общей сложности предстоит построить и реконструировать более 4,6 км дорог. На участке от 3-го Нижнелихоборского проезда до Сигнального проезда будет организовано двухстороннее движение наземного общественного транспорта. На пути следования общественного транспорта будут обустроены остановки с посадочными площадками и павильонами ожидания.

"Мэр Москвы Сергей Собянин поручил строительство Северо-Восточной хорды завершить в 2022 году", - добавил Загрутдинов.