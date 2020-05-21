Главконтроль Москвы пообещал отменить некорректные штрафы "Социального мониторинга"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Начальник Главного контрольного управления города Москвы (Главконтроль) Евгений Данчиков пообещал, что все несправедливые штрафы, выписанные москвичам с помощью приложения "Социальный мониторинг", будут отменены. Об этом в четверг сообщает газета "Коммерсантъ".

Как заявил Данчиков изданию, уже тестируется функция видеоконференций по процедуре обжалования штрафов. Москвичи смогут принять в них участие в "ближайшие дни", зарегистрировавшись на сайте госуслуг.

По словам начальника Главконтроля, некорректные штрафы приходили в ночное время и уже 468 таких штрафов аннулированы. "Москвичи обратили внимание, что push-уведомление "Социального мониторинга" приходило в ночное время", - объяснил Данчиков газете. Он рассказал, что теперь изменены настройки приложения и уведомления приходят с 09:00 до 22:00.

Ранее Данчиков пояснил ТАСС, что для более быстрого рассмотрения жалобы необходимо пользоваться порталом mos.ru и направлять жалобу в электронной форме.

Соблюдение режима изоляции в Москве контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения, в том числе сервиса "Социальный мониторинг". Им обязаны пользоваться пациенты с подтвержденным коронавирусом или симптомами ОРВИ, а также контактировавшие с ними. Все они подписывают согласие на получение медицинской помощи в амбулаторных условиях или постановление главного санитарного врача, в котором дают согласие на обработку персональных данных и обязуются в том числе в течение суток установить и начать использовать приложение "Социальный мониторинг".