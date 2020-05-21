Повышенное пособие по безработице получают более 40 тыс. москвичей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Более 40,5 тыс. москвичей получают повышенное пособие по безработице, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По поручению мэра столицы Сергея Собянина была введена региональная компенсационная выплата для тех, кто недавно потерял работу из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Вместе с федеральным пособием по безработице размер компенсации составляет 19,5 тыс. рублей.

"Уже полтора месяца в Москве действуют временные ограничения. В этот непростой период город со своей стороны старается помогать жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и потерявшим работу. Центры занятости населения работают в дистанционном формате, жителям доступны базы вакансий, курсы переквалификации, а также возможность оформления повышенного пособия по безработице. Такое пособие сегодня получают уже более 40,5 тыс. москвичей", - сказала Ракова.

По ее словам, всего в Москве порядка 128 тыс. безработных, вставших на учет. Для удобства горожан на портале mos.ru была реализована возможность подать заявку на признание безработным (www.mos.ru/city/projects/rabota/). Также для получения статуса безработного можно подать заявку на сайте центра занятости населения "Моя работа", выбрав услугу "Оформление пособия по безработице и поиск работы". Рассчитать сумму пособия можно на сайте департамента соцзащиты населения.