За полгода пассажиры МЦД совершили более 63 млн поездок

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Московскими центральными диаметрами (МЦД) воспользовались более 63 млн раз за полгода существования проекта. Об этом сообщил в четверг журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Сегодня, 21 мая, исполнилось полгода с запуска транспортного мегапроекта Московские центральные диаметры. За это время пассажиры МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" совершили более 63 млн поездок: по первому диаметру - более 30 млн, а по второму - свыше 33 млн", - сказал Ликсутов.

Заммэра добавил, что со дня запуска и до введения режима самоизоляции количество пассажиров МЦД ежедневно росло. Рекорд был зафиксирован 6 марта - более 568 тыс. поездок. "За полгода работы МЦД пассажиры в общей сложности сэкономили 620 млн рублей за счет новой тарифной системы", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что в первые месяцы после запуска диаметров на 12% разгрузилось метро, а также стало свободнее на дорогах города и области. По его словам, диаметры стали одним из драйверов развития прилегающих территорий. "Московские центральные диаметры - один из ключевых проектов, который меняет транспортную архитектуру Московской агломерации. Первые два диаметра улучшили транспортную доступность более 45 районов Москвы и таких крупных городов Московской области, как Лобня, Долгопрудный, Одинцово, Нахабино, Красногорск и Подольск", - подчеркнул Ликсутов.

Открытие новых станций

"После запуска МЦД открыли три новые станции на МЦД-2: Волоколамская, Пенягино и Остафьево, а также после реконструкции станцию Опалиха. До конца 2020 года запланировано открыть еще четыре новые станции: Славянский бульвар на МЦД-1, Щукинская, Печатники и Курьяново на МЦД-2", - сказал заммэра.

По его словам, железнодорожные станции Славянский бульвар, Щукинская и Печатники создадут крупные транспортно-пересадочные узлы со станциями метро, а с появлением станции Курьяново у жителей одноименного микрорайона появится наземное метро. Кроме того, в этом году планируется завершить реконструкцию шести станций: на МЦД-1 - Долгопрудная, Новодачная, Баковка и Сетунь, а на МЦД-2 - Подольск и Нахабино.

"В этом году приступят к строительству станций Дмитровская, Петровско-Разумовская на МЦД-1 и Марьина Роща на МЦД-2, которые в перспективе создадут пересадочные контуры между разными диаметрами и метро, а также начнут реконструкцию станций Тимирязевская и Лобня МЦД-1. До конца этого года планируется заменить поезда на D1 и D2 на современные с пониженным уровнем шума", - сказал заммэра.

Ликсутов уточнил, что всего до конца года для обслуживания МЦД придет еще 469 вагонов. "Это новейшие поезда с увеличенным на 15% количеством посадочных мест, современными системами кондиционирования и очистки воздуха", - сказал заммэра.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. Они включают 132 км путей и 58 станций, с 19 из которых можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. К 2024 году количество станций должно увеличиться до 66, количество пересадок - до 27. Всего планируется открытие пяти диаметров. В общей сложности это 375 км пути, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.