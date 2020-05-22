"Павильон" на Патриарших прудах в Москве отремонтируют без изменения внешнего облика

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. "Павильон" на Патриарших прудах в Москве не изменит исторического облика после проведения ремонтных работ на объекте. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний "Киевская площадь", которая владеет зданием.

"Группа компаний "Киевская площадь" в очередной раз заявляет, что на территории "Павильона" на Патриарших прудах ведутся исключительно ремонтные работы. Слухи об изменениях во внешнем облике "Павильона" не соответствуют действительности. Производимые в настоящее время работы не предусматривают реконструкцию, строительство надстройки или какие-либо иные изменения во внешнем облике здания", - прокомментировали в пресс-службе.

После завершения ремонта в здании "Павильона" откроется ресторан. Функциональная составляющая архитектурного объекта будет сохранена, добавили в компании.

Рендеры с изображением отремонтированного "Павильона" опубликованы на официальном сайте ГК "Киевская площадь". В пресс-службе напомнили, что компания имеет опыт работы с объектами исторического наследия, например, проекты реставрации архитектурного ансамбля Миусского трамвайного депо и гостиницы "Украина". "Опыт, являющийся во многом уникальным, будет применяться и в работе над "Павильоном", не являющимся историческим памятником, но имеющим несомненную ценность для Патриарших прудов", - считают в компании.

Ранее актеры Алексей Агранович, Максим Виторган, Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, актрисы Екатерина Волкова и Виктория Исакова, режиссер Рената Литвинова, музыканты Сергей Мазаев, Юрий Башмет, художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт, худрук Малого театра Юрий Соломин и другие деятели искусства направили открытое письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой не допустить реконструкции ансамбля садово-паркового искусства Патриаршие пруды. Они попросили мэр Москвы лично проконтролировать сохранение "Павильона" в его первоначальном виде.

ГК "Киевская площадь" - один из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в России, компания развивает проекты ТРЦ "Европейский", агрокластер "Фуд Сити", гастрономический квартал "Депо Лесная", транспортно-пересадочный узел "Нагатинская", реконструирует спортивно-развлекательный комплекс "Олимпийский".