Депутаты Мосгордумы впервые проведут заседание в онлайн-режиме

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Депутаты столичного парламента впервые проведут заседание в режиме онлайн 27 мая. Об этом сообщил ТАСС в пятницу председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Мосгордума впервые проведет заседание в онлайн-формате 27 мая", - сказал Шапошников.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного парламента, 1 апреля Московская городская дума приняла постановление, закрепившее в ее регламенте возможность проведения заседаний в удаленном режиме. Дистанционные заседания могут проводиться в условиях режима повышенной готовности, который на сегодняшний день действует в Москве, а также в режиме чрезвычайной ситуации или иных неотложных обстоятельствах.

Тестирование системы видеоконференцсвязи началось 20 апреля, впоследствии она активно использовалась для удаленной работы депутатского корпуса, а также сотрудников аппарата Мосгордумы, более 85% которых продолжают исполнять обязанности удаленно. В мае информационно-коммуникационную систему, позволяющую проводить заседания столичного парламента с учетом всех требований регламента думы, протестировали представители всех депутатских объединений в столичном парламенте.