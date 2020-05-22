Тесты на антитела к коронавирусу стали одной из главных тем в блогах москвичей

"Москвичи активно обсуждали возможность бесплатно провериться на антитела к коронавирусу и обязательный перчаточно-масочный режим в транспорте, магазинах и на предприятиях, введенный в столице с 12 мая. Также по-прежнему существенную часть постов составили записи о поиске и предложениях бытовых услуг", - рассказал ТАСС представитель Центра.

Авторы исследования регулярно проводят анализ реакции москвичей на события, связанные с пандемией коронавируса, в частности на основе изучения их постов в соцсетях, а также в том или ином виде откликов на них. Они определяют главные темы публикаций и степень вовлеченности жителей каждого района в их обсуждении.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Перемены в экологии и возможность бесплатного тестирования на наличие антител к коронавирусу в рамках запущенной городскими властями программы стали одними из самых обсуждаемых тем в блогах москвичей в период с 12 по 18 мая. Такие данные приводятся в исследовании , которое совместно с ТАСС провели Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum.

Впрочем, не меньше интересовали горожан экологические перемены, в частности появление уток и белок во дворах и зеленых зонах в большем количестве. В локальных блогах обсуждали строительство новых объектов, благоустройство, помощь согражданам и приютам для животных, а также кто как проводит время на самоизоляции.

"Несмотря на ощутимую усталость от самоизоляции, москвичи не забывали делиться красивыми весенними фотографиями, сделанными из своих окон. На фото попали московские пейзажи, закаты и достопримечательности",- добавил собеседник агентства.

Районы - лидеры

На основании открытых данных о публикациях в районных блогах и реакций на них в виде лайков, дизлайков, репостов и комментариев аналитики рассчитывают индекс вовлеченности, то есть то, насколько каждый район Москвы включается в обсуждение темы коронавируса.

По данным Московского центра урбанистики, в период с 12 по 18 мая изменились географическая структура районов - лидеров. Наибольшая активность сместилась в районы Западного административного округа и лидером недели стал район Ново-Переделкино с показателем 2,7. Это значит, что более 27 пользователей из 1 тыс. просмотревших запись откликнулись на нее.

Второе место разделили районы Солнцево, Обручевский и Гольяново со значением 2,2, а на третьем оказался район Вешняки с показателем 2,1.

Наименее активными пользователями районных блогов стали жители северо-запада: районов Хорошево-Мневники - 1,1, Куркино - 1,0 и Южное Тушино - 0,9.

В тройку лидеров по приросту показателя вошли Обручевский район со значительным увеличением с 1,0 до 2,2, а также Левобережный - с 0,8 до 1,4 и Ховрино - с 0,7 до 1,3. Сильно сократился индекс вовлеченности в районах Куркино (с 1,8 до 1,0), Новогиреево (с 1,8 до 1,0) и Беговой (с 2,1 до 1,3). В целом индекс в районных блогах с 12 по 18 мая увеличился - его среднее значение выросло на 0,05 п. п. с 1,52 до 1,57. Всего он повысился в 63 районах.

В ожидании лучшего

Аналитики отмечают, что количество постов в соцсетях на тему пандемии продолжает сокращаться, и если с 3 по 6 мая их было 2,2 млн с долей Москвы 18,5%, то в период с 7 по 10 мая их число составило 2,1 млн с долей 18,3%, а с 15 по 18 мая сократилось еще на 100 тыс. до 2 млн, однако с увеличением столичной доли до 20%.

"Наблюдается тренд на снижение. Возрастная структура авторов, активно обсуждающих коронавирус в своих постах, остается неизменной", - пояснил представитель Центра. По его словам, основная аудитория состоит из лиц в возрасте 40 - 60 лет, далее следуют авторы старше 60 лет. Доля молодежи остается самой маленькой.

"Согласно данным фонда "Общественное мнение" растет число людей, считающих, что эпидемия коронавируса в России идет на спад. А доля москвичей, уверенных, что через две недели заразившихся за сутки будет меньше, увеличилась вдвое с 24% до 48%, а россиян в целом - с 30% до 41%", - заметил собеседник агентства.

Данные Московского центра урбанистики также говорят о том, что в два раза (с 18% до 9%) сократилось число москвичей, отказывающихся носить защитную маску или повязку на улице и в общественных местах. "Уменьшилось число москвичей, не желающих проходить тест на коронавирус. Раньше об этом говорили 66%, сейчас же это число составляет 55%", - добавил собеседник ТАСС.

О чем говорят покупки

Помимо блогерской активности, авторы исследования также решили оценить настроения москвичей, изучив их покупки. Аналитики составили список наиболее востребованных товаров при пандемии, назвав их "тревожными". Речь идет о масках, лекарствах и биологически активных добавках, туалетной бумаге и бумажных полотенцах, крупах, макаронах и лимонах. Они оценили и долю таких товаров в структуре покупок жителей по районам Москвы на основе данных оператора фискальных данных "Платформа ОФД", сравнив показатели марта - апреля 2019 и 2020 годов.

"Оказалось, что жители поселения Первомайское и района Южное Бутово больше других в Москве покупали в апреле - марте "товары тревожности" - 59,2% и 55,1% соответственно, то есть более половины расходов были направлены на товары пандемии", - продолжил представитель Центра.

По его данным, "существенные траты" также были характерны для районов Коптево (32,5%), Внуково (32,2%), Гагаринский (24,7%), Гольяново (23,7%) и Северный (21,8%). "В целом по сравнению с прошлым годом спрос на такие товары и процент расходов на них от общей суммы транзакций вырос как минимум в 60 районах Москвы", - рассказал собеседник агентства.

А вот наименьшую заинтересованность в "товарах тревожности" проявляли жители Хорошевского района, Фили-Давыдково, Южнопортового, Арбата, Бибирево, Проспекта Вернадского, Северного и Мещанского районов, Царицыно - траты составили 0 - 0,04%.

"Заметнее всего по сравнению с 2019 годом ситуация с закупкой товаров "тревожности" изменилась в районах, лидирующих по доле товаров "тревожности" от общей суммы транзакций", - отметил представитель Центра. Так, в Первомайском поселении расходы возросли на 48,59%, его жители скупают лекарства и биодобавки - прирост составил несколько сотен процентов. Расходы жителей Южного Бутово выросли на 37,65%, Коптево - на 23,02%, Гольяново - на 20,8%, Северного - на 15,53%.

Последствия пандемии

В свою очередь руководитель Московского центра урбанистики Сергей Капков в беседе с ТАСС также заметил, что активность москвичей в обсуждении темы коронавируса в соцсетях не спадает, но от разговора об опасностях инфекции жители столицы перешли к теме общественных и экономических последствий пандемии. "На уровне районных сообществ и блогов жители активнее всего обсуждают введение перчаточно-масочного режима и локальные вопросы", - пояснил он. В частности, по словам Капкова, жители района Гольяново осуждали людей, мусорящих в парке "Лосиный остров", а в Пресненском районе критиковали строителей, которые не носят маски во время выполнения работ.