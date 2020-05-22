В Москве начали возврат к обычной работе приспособленных под коронавирус корпусов больниц

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Власти Москвы начали возвращать к обычной работе ряд корпусов столичных больниц, которые были ранее приспособлены под прием пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам селекторного совещания мэра Сергея Собянина с главврачами городских клинических больниц по вопросам организации плановой медицинской помощи в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

"По итогам совещания Сергей Собянин принял решение о начале возврата к обычному режиму функционирования отдельных больничных корпусов, ранее подготовленных для приема пациентов с COVID-19",- сказали в пресс-службе. Здесь отметили, что в качестве первого шага один из корпусов городской клинической больницы №50 имени Спасокукоцкого начнет прием пациентов, которые нуждаются в хирургическом лечении по профилю урология. "Планируется, что в этом корпусе будут проводиться роботические операции с использованием робота "Да Винчи", - заметили в пресс-службе.

Также мэр отметил, что больницы Москвы в период распространения коронавирусной инфекции будут оказывать плановую стационарную помощь по временному стандарту.

"В период пандемии оказание плановой стационарной помощи в городских больницах будет осуществлять по временному стандарту (регламенту)", - сказали в пресс-службе, отметив, что такое решение было принято мэром Сергеем Собяниным после обсуждения с участниками совещания. В частности, документ подразумевает, что москвичи, которые ранее получили направление на госпитализацию, но были вынуждены отложить ее из-за пандемии, смогут получить стационарную помощь без переоформления документов и сдачи новых анализов. "Все полученные ранее документы будут в силе. При необходимости все необходимые анализы проведут в стационаре после госпитализации", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, получить направление на лечение в стационар можно будет не только в поликлинике, но и в любом из консультативно-диагностических отделений многопрофильных клиник. При этом, как пояснили в пресс-службе, не требуется посещать свою поликлинику по месту прикрепления, а достаточно прийти на консультацию в клинико-диагностическое отделение (КДО), где врач определит, есть ли показания к госпитализации, и оформит необходимые документы для лечения.

"Такой подход позволит избежать многочисленных посещений поликлиник, когда в условиях риска распространения инфекции, а поликлиники работают в режиме повышенной нагрузки", - сказали в пресс-службе. Здесь также подчеркнули, что, помимо этого, КДО не имеет территориального закрепления и посетить эти отделения может любой москвич с полисом обязательного медстрахования.

Анализ на коронавирус

Помимо этого, при госпитализации в стационар пациентам будет обеспечен полный комплекс диагностических исследований на коронавирус по медполису. "Будет выполнен анализ на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР (мазок из носо- и ротоглотки), ИФА-тестирование (по крови из вены) на наличие антител, а также компьютерная томография органов грудной клетки", - продолжили в пресс-службе. А для того, чтобы исключить риск распространения инфекции до получения результатов диагностики на коронавирус, пациент размещается в маломестной палате. Плановое же лечение в стационаре начинается после получения отрицательных результатов анализов на коронавирус.

Также регламент подразумевает соблюдение строгих требований санитарно-эпидемиологической безопасности. "Чтобы распределить потоки пациентов, будет осуществлено зонирование территории профильных отделений на плановую и экстренную части. Более того, на входе потоки пациентов будут разделять по профилю заболевания", - отметили в пресс-службе. Документ указывает, что в стационарах обязательно соблюдение правил соцдистанции и масочного режима при нахождении больного в зоне ожидания. У всех пациентов и сопровождающих лиц должны измерять температуру и проводить первичный осмотр. "Интервал между приемом больных должен составлять не менее 15 минут, с проведением проветривания и текущей дезинфекция помещения", - добавили в пресс-службе.

Отдельные правила введены и при выписке пациента. "За один день до выписки пациенту проведут ПЦР-тестирование с дальнейшим уведомлением поликлиники по месту жительства о результатах теста, а транспортировка пациента домой будет осуществляться санитарным транспортом стационара с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий", - заключили в пресс-службе.

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