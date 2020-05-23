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Злоумышленник похитил у пенсионерки в Москве 1 млн рублей, представившись сотрудником ФСБ

Он убедил женщину снять деньги и перевести на якобы более безопасные счета

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Мошенник похитил почти 1 млн рублей у 73-летней пенсионерки, представившись сотрудником ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"21 мая пожилой женщине позвонил мужчина и представился сотрудником ФСБ России. Он убедил пенсионерку снять ее деньги со счета и в целях сохранности перевести их на якобы более безопасные для нее счета. Потерпевшая перевела на указанные мошенником реквизиты более 950 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД Москвы ТАСС подтвердили факт преступления. "В полицию обратилась пожилая женщина, проживающая на Новинском бульваре, и сообщила, что неизвестный убедил ее перевести ей свои сбережения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело", - сказали в полиции.

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