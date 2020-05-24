"Московские сезоны" подготовили онлайн-программу на последнюю неделю мая

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Кулинарные мастер-классы и онлайн-чтения вошли в программу "Московских сезонов дома" на последнюю неделю мая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий.

Так, в последние дни весны жителям столицы предлагают побаловать себя необычными десертами - мармеладом из тыквы, французскими блинчиками и грушей с шоколадом и черносливом. Рецептами поделится чемпионка России по кондитерскому искусству Екатерина Кокорева, их опубликуют 26, 28 и 30 мая в 13:00 в социальных сетях городских фестивалей.

"Каждый вечер последней майской недели в 20:00 там же будут проходить онлайн-чтения "Звездные сказки на ночь" по книге "Сказочная Вселенная" Ефрема Левитана. Вместе с ее главными героями дети и взрослые раскроют секреты Вселенной - тайны рождения и жизни далеких звезд, планет и черных дыр. Чтения организовал Московский планетарий совместно с музеем МХАТ", - отмечается в сообщении.

Футбольных фанатов ждет сюрприз. "Популярный комментатор Виктор Гусев прочтет отрывок из повести-сказки Лазаря Лагина "Старик Хоттабыч" о том, что происходило перед началом матча на стадионе "Динамо", и на что готовы пойти болельщики ради лишнего билетика. Посмотреть этот эфир можно будет 25 мая в 14:00", - добавили в пресс-службе.

"Московские сезоны дома" - масштабный образовательный и развлекательный онлайн-проект от команды цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". На страничках проекта в социальных сетях публикуют видеотренировки, кулинарные и творческие мастер-классы, подписчики могут "посетить" живые концерты, литературные чтения и другие события.