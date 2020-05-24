Движение машин осложнено на 10-м км МКАД из-за перевернувшегося грузовика

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Движение автомобилей на 10-м километре МКАД почти полностью перекрыто из-за ДТП. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Грузовик столкнулся с препятствием и перевернулся на 10-м км на внешней стороне МКАД, в результате ДТП погиб один человек, и еще один пострадал. В результате случившегося движение автомобилей почти полностью прекращено на этом у участке кольцевой автодороги", - сказал собеседник агентства.

В столичном управлении ГИБДД ТАСС подтвердили факт случившегося, однако других комментариев не предоставили.