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Пандемия коронавируса нового типа
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Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений

Заммэра столицы Владимир Ефимов отметил, что "порядка 15% экономики практически не работает"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. 

"Если говорить в целом по доле занятых в экономике на сегодняшний день, порядка 15% экономики практически не работает, работает в ограниченном режиме. По количеству людей это около миллиона человек, если брать непосредственно те сферы, которые закрыты", - сказал Ефимов.

Ранее он заявил, что масштабы экономических потерь бюджета Москвы можно будет оценить только в июле. Заммэра напомнил, что в столице принято три антикризисных пакета по поддержке бизнеса, и пока принятие четвертого не предполагается, поскольку требуется оценить, как действуют уже введенные меры. В ближайшем будущем можно говорить о корректировке имеющихся инструментов помощи бизнесу. 

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По его словам, рестораны в городе нужно открывать после того, как заработают непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг. "Мы понимаем, что, снимая ограничения с точки зрения режима самоизоляции, нужно открывать и сферу услуг, и общепит. Мы внимательно изучим этот вопрос вместе с Роспотребнадзором и решение примем. С точки зрения теории, которую мы сейчас обсуждаем, это все же стоит [делать] чуть позже, чем открывать сферу услуг и непродовольственные магазины", - сказал Ефимов.

​​​​Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. 

Затем в список организаций, которые могут продолжать работу в условиях режима повышенной готовности, добавились объекты розничной торговли, реализующие медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также компании, которые оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности. 12 мая возобновили работу промышленные предприятия и объекты строительства. Предприятия и организации, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, должны скорректировать свою работу: в зданиях, помещениях и на прилегающих территориях работодатель обязан обеспечить режим социального дистанцирования и дезинфекции. С 25 мая посетителей также начали принимать 88 из более 130 центров госуслуг "Мои документы".

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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