Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Если говорить в целом по доле занятых в экономике на сегодняшний день, порядка 15% экономики практически не работает, работает в ограниченном режиме. По количеству людей это около миллиона человек, если брать непосредственно те сферы, которые закрыты", - сказал Ефимов.

Ранее он заявил, что масштабы экономических потерь бюджета Москвы можно будет оценить только в июле. Заммэра напомнил, что в столице принято три антикризисных пакета по поддержке бизнеса, и пока принятие четвертого не предполагается, поскольку требуется оценить, как действуют уже введенные меры. В ближайшем будущем можно говорить о корректировке имеющихся инструментов помощи бизнесу.