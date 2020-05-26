Власти Москвы отметили, что установка "Социального мониторинга" является добровольной

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Установка приложения "Социальный мониторинг" для москвичей, зараженных коронавирусом и проходящих лечение на дому, является добровольной. Об этом сообщил во вторник первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Есть выбор, такая опция существует: человек добровольно принимает на себя обязанность и ответственность установить это приложение и, соответственно, выполнять условия", - сказал Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, если человек отказывается от установки приложения, он должен находиться на специальных обсервационных станциях. "У нас есть специальные обсервационные станции, куда этот человек может быть помещен. Его могут не забрать в больницу, потому что он, допустим, болеет в легкой форме, иногда даже бессимптомно, или контактное лицо. Но если человек отказывается [от установки приложения], пожалуйста, есть обсервация, мы вас туда помещаем - это фактически некий карантин, и будете жить там", - заметил Немерюк.

В свою очередь начальник главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков подтвердил, что граждане, которые отказываются от установки приложения, отправляются в обсерваторы. "Здесь самая главная задача, чтобы человек, больной коронавирусной инфекцией, остался под наблюдением. Как будет это наблюдение осуществляться - это уже его выбор: он хочет, чтобы за ним наблюдали специалисты и он находился в каком-то закрытом государственном помещении, либо он находится в домашних условиях, но за ним наблюдают с помощью технических средств", - заключил Данчиков.

Также руководитель департамента торговли и услуг сообщил, что столичные IT-специалисты смогут помочь усовершенствовать приложение "Социальный мониторинг".

"На этой неделе состоит встреча с IT-сообществом. Мы бы хотели прийти туда и общаться с оппонентами, а также выслушать идеи о развитии приложения "Социальный мониторинг", а здравые идеи будем реализовать. Мы все живем в одном городе", - сказал Немерюк.

О приложении

Ранее сообщалось, что московские пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, выбравшие лечение на дому, теперь могут пользоваться сервисом "Социальный мониторинг" на личном смартфоне. Ранее пациентам для этого бесплатно предоставляли смартфон с предустановленным приложением. Одноименное мобильное приложение уже появилось в Google Play, а в ближайшее время станет доступно в App Store. При создании новой версии были учтены все комментарии профессионального сообщества, поступившие к тестовой сборке "Социального мониторинга", появившейся в начале апреля.

Кроме того, граждане, у которых не обнаружена коронавирусная инфекция, не смогут авторизоваться в приложении и получить доступ к функционалу. Так, при авторизации пользователь должен подтвердить номер телефона. Для этого необходимо ввести код, который приходит в СМС-сообщении. После этого система проверяет, есть ли человек с таким номером телефона в реестре пациентов с подтвержденным диагнозом. Если информация подтверждается, пользователю открывается доступ ко всем функциям приложения.

Для дальнейшей регистрации пациент должен сделать фотографию на фронтальную камеру. После этого приложение будет автоматически отслеживать геолокацию пользователя в целях мониторинга при покидании места карантина. Чтобы убедиться в том, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение будет в случайное время направлять пользователю пуш-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии.

Если пациент, выбравший лечение на дому и подписавший соответствующее согласие, в дальнейшем отказался от использования сервиса, вовремя не отреагировал на запрос приложения или нарушил режим изоляции, он будет привлечен к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере 4 тыс. рублей. Кроме того, этот пациент будет помещен в обсерватор или медицинское учреждение и не сможет вернуться к домашнему лечению.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи или покупают продукты. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена. Второго апреля Собянин подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции в размере до 5 тыс. рублей.

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