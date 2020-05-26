Штраф женщине с инвалидностью в Москве выписали из-за нарушения самоизоляции ее сыном

Ранее сообщалось, что за нарушение режима самоизоляции была оштрафована на 4 тыс. рублей профессор Российского университета дружбы народов (РУДН) Ирина Карабулатова, которая имеет первую группу инвалидности и уже год прикована к кровати.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Штраф, который был выписан проживающей в Москве инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой, появился из-за нарушения режима самоизоляции ее сыном. Об этом сообщил во вторник первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"В случае с профессором РУДН получилась ситуация, что там был указан телефон не ее лично, а сына, что, в принципе, с одной стороны уже явилось нарушением", - сказал Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Он пояснил, что первый штраф был выписан за неустановку самого приложения, хотя, по словам Немерюка, техническая возможность телефона это позволяла.

"Второй штраф, который был выставлен, но он тоже аннулирован, за геолокацию: устройство <...> находилось где-то в другом месте. Потом когда стали выяснять, действительно, был вписан телефон сына, сын установил приложение и с этим приложением покинул квартиру", - пояснил первый замруководителя аппарата мэра. Он заметил, что впоследствии оба штрафа аннулировали. Немерюк подчеркнул, что власти столицы "очень досконально" разбираются в каждой конкретной ситуации.

Пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве, выбравшие лечение на дому, могут пользоваться сервисом "Социальный мониторинг" на личном смартфоне. Приложение автоматически отслеживает геолокацию пользователя, а также направляет ему уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии.

Если пациент, выбравший лечение на дому и подписавший соответствующее согласие, в дальнейшем отказался от использования сервиса, вовремя не отреагировал на запрос приложения или нарушил режим изоляции, он будет привлечен к административной ответственности, ему грозит штраф в размере 4 тыс. рублей. Кроме того, этот пациент будут помещен в обсерватор или медицинское учреждение и не сможет вернуться к домашнему лечению.