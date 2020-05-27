Власти Москвы оказали поддержку сфере бытовых услуг на 52,3 млн рублей

Речь идет об отмене арендных платежей за использование городского имущества как одной из мер поддержки столичного бизнеса в условиях ограничений, введенных для профилактики распространения коронавирусной инфекции. "Более 120 предприятий сферы бытовых услуг уже смогли воспользоваться мерой по отмене арендных платежей за городское имущество, за четыре месяца они смогут сэкономить на аренде помещений и земли 52,3 млн рублей",- сказал Ефимов.

Он напомнил, что по решению мэра Сергея Собянина организации сферы бытовых услуг, наряду с торговлей, общепитом, туризмом, гостиничным бизнесом, образовательными, культурными и спортивными учреждениями освобождены от уплаты аренды за городскую недвижимость с 1 марта по 30 июня включительно. "Всего этой мерой поддержки смогут воспользоваться более 11 тысяч московских компаний",- пояснил Ефимов.

По его словам, всего в сфере бытовых услуг в мегаполисе работает 2 135 предпринимателей, арендующих городские помещения и участки, и совокупный объем поддержки для них может составить около 900 млн рублей. Оформить отмену платежей по аренде они могут до 31 декабря, для чего им необходимо направить обращение в свободной форме в департамент горимущества. К заявлению нужно приложить фотографии, подтверждающие фактический вид деятельности арендатора, и постановление о приостановлении работы в период пандемии. Обращения также принимаются онлайн через сервис "Электронная приемная" на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В свою очередь, в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений напомнили, что к сфере бытовых услуг относятся в основном ремонтные мастерские, химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты, бани и другие сервисы для жителей. При этом подобные предприятия обычно располагаются на первых этажах домов, иногда в подвальных помещениях. Поддержку, по данным пресс-службы, уже получили компании, арендующие у города 116 нежилых помещений общей площадью 17,9 тыс. кв метров и семь земельных участков общей площадью 0,7 га. "Среди популярных у москвичей мест мерой воспользовались два старейших банных комплекса города - Ржевские бани и Соколиная гора",- заключили в пресс-службе.