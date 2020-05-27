Спикер Мосгордумы: онлайн-заседания должны обеспечивать верификацию решений депутатов

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Проведение заседаний парламентов в дистанционном формате должно предусматривать верификацию решений депутатов. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ранее комитет Совета Федерации по региональной политике предложил разрешить региональным парламентам и муниципальным депутатам проводить заседания и голосования в дистанционном формате.

"Это особенно актуально в ситуации пандемии, когда законодательные органы должны работать бесперебойно, но при этом не ставить здоровье народных избранников и сотрудников аппарата под угрозу. Логично предусмотреть возможность проведения заседаний в "удаленном" режиме и верификации решений депутатов, принятых в таком формате. Мы должны идти в ногу со временем и использовать все современные технические решения для обеспечения деятельности законодательных органов власти, и несмотря на эпидемии и другие чрезвычайные ситуации", - сказал Шапошников.

Он добавил, что в среду Московская городская дума проведет первое в своей истории дистанционное заседание. Такая возможность была закреплена в регламенте столичного парламента 1 апреля 2020 года. Согласно постановлению Мосгордумы, дистанционные заседания могут проводиться в условиях режима повышенной готовности. Режим повышенной готовности действует в Москве на основании Указа Мэра №12-УМ от 5 марта 2020 года.

"В мае все фракции и объединения, а также представители средств массовой информации, провели тестирование системы управления информацией. Специалисты аппарата Мосгордумы учли пожелания депутатов. Уже 33 субъекта РФ приняли решение о проведении дистанционных заседаний; если говорить о Центральном Федеральном округе, могу назвать Московскую областную думу, Костромскую областную думу, Законодательное собрание Владимирской области, Тульскую областную думу", - сказал Шапошников

Он добавил, что Госсовет Татарстана так же, как и столичный парламент, планирует провести ближайшее заседание дистанционно. По его словам, в Пермском крае прошло уже два дистанционных заседания. "Сегодня самое главное - создать удобные и понятные условия для удаленной работы. Дистанционный формат заседания Мосгордумы обусловлен мерами безопасности, которыми не следует пренебрегать", - заключил председатель.