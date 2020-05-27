Продажи масок и перчаток в метро снизились на 70%

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Продажи масок и перчаток в метрополитене снизились более чем на 70% по сравнению с первым днем обязательного ношения средств индивидуальной защиты (СИЗ). Это связано с увеличением числа пассажиров, заранее готовящихся и приобретающих маски с перчатками до входа в метро, сообщает в среду пресс-служба Московского метрополитена.

Там уточнили, что в утренние часы 27 мая в масках в метро было 97% пассажиров, а в перчатках - 85%.

"Снижение количества продаж масок и перчаток в торговых точках мосметро на 70% - положительный показатель. Он демонстрирует рост сознательности горожан, которые понимают важность обязательного ношения средств защиты в общественных местах, в том числе в транспорте, и готовятся к своим поездкам заранее. Как главный врач метрополитена, хочу еще раз напомнить нашим пассажирам о том, что ответственное отношение к соблюдению социальной дистанции, частое использование антисептиков и ношение масок с перчатками значительно повышает эффективность мер по профилактике вируса, которые мы принимаем на транспорте", - рассказала главный врач, начальник медслужбы столичной подземки Вера Жельвис, чьи слова цитирует пресс-служба.

Показатели продаж масок и перчаток в метро ежедневно демонстрируют снижение спроса на них со стороны пассажиров. "Например, 20 мая суммарно было продано около 22 тыс. средств защиты, 25 мая - примерно 19 тыс., а 26 мая - около 18,5 тыс., что на 72% меньше, чем в первый день режима обязательного ношения средств индивидуальной защиты в общественном транспорте", - уточнили в пресс-службе метрополитена.

В метрополитене купить маски и перчатки можно на каждой станции в кассах. Медицинскую маску можно приобрести за 30 рублей, перчатки за 20 рублей, а набор из маски и перчаток - за 50 рублей. Кроме того, средства защиты продаются также в торговых павильонах и вендинговых автоматах. С 12 мая в общественном транспорте Москвы обязательно нужно быть в маске и перчатках. За нарушение установлен штраф. Появление только в маске или только в перчатках также считается нарушением.

Наличие масок и перчаток у пассажиров проверяют в три этапа. Сначала пассажиров проверяют контролеры ГКУ "Организатор перевозок", после чего осуществляется проверка посредством видеонаблюдения. Также соблюдение правил обеспечивают сотрудники полиции, которые в постоянном режиме проводят рейды на станциях и в переходах.