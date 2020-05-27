Исследование: озелененные пространства стали больше привлекать москвичей в период пандемии

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Торговые и развлекательные центры, большая часть площадей которых сейчас закрыта для посетителей из-за пандемии коронавируса, уступили свою аудиторию озелененным пространствам - жители Москвы все чаще стремятся оказаться рядом с ними, даже следуя по делам. Об этом говорится в исследовании, которое совместно с ТАСС провели Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum.

В Москве с 29 марта введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Закрыты магазины, кроме торгующих зоотоварами и товарами первой необходимости, а также кафе, спортзалы, салоны красоты и другие объекты. Зачастую они занимают основную часть площадей торговых центров. Также недоступны для прогулок парки, а для всех горожан действует режим самоизоляции. Однако в последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала улучшаться.

"Несмотря на введенные ограничения в посещении общественных пространств, сохраняется их значимость для москвичей, и то, что нельзя перевести в онлайн, выходит на первый план. Торговые и развлекательные центры потеряли свою аудиторию, а парки - нет. Люди не заходят внутрь, но высокие концентрации наблюдаются по периметру основных парков. Кроме того, толчок к развитию получили зеленые пространства вне топ-списка по популярности: локальные парки, набережные", - рассказал ТАСС представитель центра урбанистики.

Как отметил директор по партнерствам компании Habidatum Уильям Маккаскер, например, в США подобные исследования показывают, что после закрытия коммерческих объектов главные улицы городов уже не являются основными источниками трафика, однако в парках и скверах наблюдается более высокий процент людей, находящихся на улице.

"Эта информация помогает городским властям разрабатывать стратегии возобновления работы экономики с наименьшими рисками для горожан: на основе данных можно управлять потоками, можно составить план открытия магазинов и рекреационных зон квартал за кварталом. Понимание того, как люди ведут себя в городе, насколько строго соблюдают все предписания, как и куда перемещаются во время пандемии, позволяет сделать принимаемые решения более точечными и ориентированными на нужды и проблемы локальных сообществ", - пояснил он.

Новый взгляд на город

В своем анализе эксперты оценили изменение концентрации активности горожан до введения режима самоизоляции - с 1 по 14 марта и после - с 1 по 13 апреля. Они использовали агрегированные данные мобильного оператора об общей концентрации абонентов как по часам, так и в домашней ячейке, условный размер которой составил 250 на 250 м. А для выделения основных зеленых массивов были взяты спутниковые снимки.

По данным аналитиков, в целом в сравнении с мартом - до введения ограничительных мер - в апреле-мае наблюдается общее снижение мобильности москвичей. У горожан вырос интерес к своим районам и к новым местам в городе. При общем снижении объема уличной активности ее география расширилась, отмечают они.

"Люди выходят из дома реже, но не перестают интересоваться городом. Поход в магазин и прогулка с собакой из привычной рутины становятся новыми и пока единственными видами взаимодействия с окружающим пространством. В условиях, когда каждый выход из дома становится особенным событием, горожане начинают больше обращать внимание на то, что их окружает, что составляет качество прогулки, пусть даже короткой и по делам", - сказал собеседник агентства.

Ближе к природе

Как отметили авторы исследования, несмотря на то, что общее количество перемещений по городу уменьшилось, а концентрация абонентов в домашних ячейках стала больше, некоторые территории, прилегающие к большим паркам и зеленым пространствам, не подверглись этой тенденции.

"По периметрам крупных парков, например, Лосиноостровский, Сокольники, Измайловский, можно наблюдать концентрацию людей, находящихся не в домашней ячейке, и там она выше, чем по городу. Из активностей это может быть прогулка, поход до магазина или работы. Подобную картину можно наблюдать и около большого парка в Кузьминках, в Битцевском лесу и других", - уточнил представитель Московского центра урбанистики.

Аналогичная ситуация, по его словам, наблюдалась в Строгине и Крылатском - одних из самых зеленых районов с водоемами: там концентрация людей не в домашней ячейке также превысила среднегородской уровень. Не уступают в этом и центральные территории столицы в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК), что аналитики объясняют наличием небольших скверов и бульваров, где можно прогуляться, не уходя от далеко дома.

"Наименьший выбор доступных парков и скверов имеют жители юго-восточного направления Москвы. Эти районы окружены преимущественно промышленными зонами, а также ограничены ТТК и железнодорожными путями Курского направления. В этих районах количество людей, находящихся дома в апреле, возросло. Другие локации, где можно наблюдать максимальное количество людей, находящихся дома, например, Зябликово-Братеево, Гольяново, Зюзино, не имеют больших доступных зеленых пространств", - добавил собеседник агентства.

Прогулка по набережной

Однако, как отмечают аналитики, юго- и северо-восток Москвы выделились новыми точка притяжения москвичей, которым стали набережных рек: по сравнению с мартом в апреле увеличилось количество точек концентрации активности горожан вдоль Москвы-реки и Яузы.

"Давно идущее обсуждение о повышении значимости рек в жизни столицы, подкрепленное проектами благоустройства и развития транспортной доступности и функционального наполнения набережных, в период карантина нашло отражение на карте города. Набережные выделились как локальные магниты, привлекающие жителей, а вместе сложили линейный центр. Особенно это заметно вне центра города - за пределами Садового кольца и ТТК", - рассказал представитель Московского центра урбанистики.

В целом, по мнению исследователей, доступность благоустройства для жителей районов центра столицы оказалась значительно выше тех, что находятся за его пределами и граничат с промышленными зонами и магистралями, и жителям последних приходится искать новые точки притяжения, такие как набережные.

Отражение в блогах

Руководитель Московского центра урбанистики Сергей Капков отметил, что парки и зеленые пространства играют важную роль в жизни мегаполиса, что было заметно и до пандемии, - например, рядом с озелененной зоной цены на сопоставимую недвижимость были выше на 20-30%.