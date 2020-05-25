Где в Москве люди больше занимаются спортом на самоизоляции? Выяснили урбанисты

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum исследуют жизнь горожан в изоляции в разных районах. Они анализируют различные данные — от количества домов, фасады которых обращены на солнечную сторону, до районов, в которых много или мало просторных дворов и зеленых зон. Также ранее урбанисты посчитали, сколько коммерции закрылось в разных кварталах столицы, чтобы выяснить, где люди без проблем могут сходить в супермаркет у дома, а где нет. Где безопаснее жить пенсионерам и выгуливать собаку. Где люди лучше соблюдают ограничения и из каких районов москвичи уехали на дачи. Смотрите результаты на интерактивной карте (выбирайте нужные категории в строке с индексами справа).
Сегодня рассказываем о выводах исследования о том, в каких районах Москвы жители больше, а в каких меньше интересуются спортом дома.
Где искали тренировки дома?
Интерес к фитнесу начал сокращаться с последней недели февраля, хотя обычно в марте у фитнес-клубов начинается активный сезон — люди готовятся к лету. В апреле объем запросов по теме "фитнес" упал практически в два раза по сравнению с февральскими докризисными значениями. В феврале москвичи сделали более миллиона поисковых запросов со словом "фитнес", а в апреле было всего 467 563 таких запросов. Здесь учитывалась динамика множества запросов по теме "фитнес".
При этом другой запрос — "тренировки дома" — продолжил расти ускоренными темпами в Москве. К концу марта и началу апреля количество запросов достигло максимума, увеличившись практически в восемь раз по сравнению с докризисным периодом. Например, в феврале в Москве было 6618 запросов "тренировки дома", а в апреле — 42 917.
Интерес к тренировкам дома подтверждается и данными спортивных сетей, интернет-магазинов и маркетплейсов, которые проанализировали исследователи, — в конце марта из продажи в торговых сетях пропали гантели, гири и другой инвентарь для занятий дома.
Исследователи изучили по данным мобильных операторов отношение к спорту и изменение интереса к домашним тренировкам в разных районах Москвы. Составили рейтинг "спортивных районов" по следующим характеристикам населения: наличие спортивных приложений на телефоне, поисковые запросы на тему спорта, а также активность, которую алгоритмы мобильного оператора могут расценить как бег или езду на велосипеде.
По данным Московского центра урбанистики и аналитиков Habidatum, районы-лидеры по доле жителей, которые интересовались спортом в "докоронавирусное" время, — это районы севера и северо-запада Москвы. Меньше всего спортом занимались в Новой Москве, Бирюлево Западном, Метрогородке. Здесь заметен традиционный для Москвы географический "клин" — северо-запад, запад, юго-запад и центр традиционно имеют более высокие показатели, чем остальной город, особенно юго-восточная его часть. Это, считают исследователи, во многом связано с распределением доходов населения в районах города и количеством фитнес-клубов.
"Всего в стране до кризиса, связанного с пандемией, фитнесом занимались 7 млн россиян. Активнее всего россияне занимались фитнесом в двух столицах (47% в Москве и Московской области, 11,5% в Санкт-Петербурге) и в городах-миллионниках (21%). Локации в любом городе отличаются уровнем жизни: дороговизной метра жилья, приближенностью к центру, платежеспособностью жителей. Есть смешанные локации, есть локация между Садовым и Бульварным кольцами, где высокая стоимость жизни, у такой категории жильцов базовые потребительские предпочтения уже удовлетворены и возрастает потребность в здоровом образе жизни, поэтому у них более проявлен интерес к спорту и фитнесу. Когда мы рассчитываем экономику фитнес-клуба, мы понимаем, что процент проникновения из 100% проживающих в этой локации людей, занимающихся фитнесом, в высокоплатежеспособном сегменте гораздо выше, чем в экономе. К слову сказать, премиальный сегмент — это преимущественно люди 35+. Здоровье, физическая форма для них является приоритетом. Новая Москва — район, недавно присоединившийся к городу, где живут в основном молодые семьи, которые еще не так озабочены своей физической формой, приоритетом для них сейчас является семья, дети — их здоровье, качество жизни, образование. Их текущие задачи сейчас — финансовое благополучие семьи в целом, решение вопросов с ипотекой", — так Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России, глава и основатель сети World GYM в России объясняет, почему такой разный интерес к фитнесу между центром Москвы и Новой Москвой.
Как изменился интерес к спорту на самоизоляции?
Во всех районах Москвы, кроме отдельных поселений Новой Москвы, интерес к спорту среди населения увеличился, средний прирост составил 0,3 процентных пункта. Незначительное сокращение показали поселения Новофедоровское (с 4,67 до 4,57%), Вороновское (с 1,83 до 1,8%), Марушкинское (с 2,56 до 2,52%), Рязановское (с 2,32 до 2,3%).
Наибольший интерес к спорту дома на самоизоляции проявили жители центра Москвы — Арбата, Тверского района, Якиманки и Хамовников. Исследователи уточняют, что в этих районах высокая доля людей, которые занимались фитнесом в клубах и студиях до режима самоизоляции. В условиях ограничений люди были вынуждены искать возможности поддерживать форму за счет установки приложений, поиска тренировок в интернете и других видов активности. Меньше всего заинтересовались домашними тренировками жители поселков Новой Москвы, в которых и раньше спортивная активность жителей была минимальна.
"Скачивание приложений для домашних тренировок в первые недели после закрытия фитнес-клубов выросло на 102%, запросы тренировок в формате онлайн в поисковых системах выросли в два-три раза, — говорит Сергей Капков, руководитель Московского центра урбанистики. — Суммарный объем запросов в апреле превысил 100 тыс., но в первые недели мая показатель упал в полтора раза. Спрос географически неоднородный — это связано и с уровнем дохода населения, и со стабильностью выплат зарплаты, и с тем, в каких районах Москвы жители больше занимались спортом до самоизоляции. Например, на районы ЦАО приходилось около 25% фитнес-объектов до их закрытия, на районы ЗАО — 12%, а на ЮВАО, несмотря на большую численность населения, всего 7% фитнес-объектов от общего количества заведений. Если оценивать интерес москвичей к спорту, он рассчитывается на основе анализа данных мобильных операторов и поисковых запросов, — то больше всего им сейчас интересуются в Куркино, Молжаниновском и Головинском районах: 10% от населения Куркино, 6% населения Молжаниновского и 5,4% Головинского района. В десятке лидеров также Ховрино, Свиблово, Арбат и Сокол".