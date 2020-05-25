Где в Москве люди больше занимаются спортом на самоизоляции? Выяснили урбанисты

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum исследуют жизнь горожан в изоляции в разных районах. Они анализируют различные данные — от количества домов, фасады которых обращены на солнечную сторону, до районов, в которых много или мало просторных дворов и зеленых зон. Также ранее урбанисты посчитали, сколько коммерции закрылось в разных кварталах столицы, чтобы выяснить, где люди без проблем могут сходить в супермаркет у дома, а где нет. Где безопаснее жить пенсионерам и выгуливать собаку. Где люди лучше соблюдают ограничения и из каких районов москвичи уехали на дачи. Смотрите результаты на интерактивной карте (выбирайте нужные категории в строке с индексами справа).

Сегодня рассказываем о выводах исследования о том, в каких районах Москвы жители больше, а в каких меньше интересуются спортом дома.

Где искали тренировки дома?

Интерес к фитнесу начал сокращаться с последней недели февраля, хотя обычно в марте у фитнес-клубов начинается активный сезон — люди готовятся к лету. В апреле объем запросов по теме "фитнес" упал практически в два раза по сравнению с февральскими докризисными значениями. В феврале москвичи сделали более миллиона поисковых запросов со словом "фитнес", а в апреле было всего 467 563 таких запросов. Здесь учитывалась динамика множества запросов по теме "фитнес".

При этом другой запрос — "тренировки дома" — продолжил расти ускоренными темпами в Москве. К концу марта и началу апреля количество запросов достигло максимума, увеличившись практически в восемь раз по сравнению с докризисным периодом. Например, в феврале в Москве было 6618 запросов "тренировки дома", а в апреле — 42 917.

Интерес к тренировкам дома подтверждается и данными спортивных сетей, интернет-магазинов и маркетплейсов, которые проанализировали исследователи, — в конце марта из продажи в торговых сетях пропали гантели, гири и другой инвентарь для занятий дома.