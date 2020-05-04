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Мониторинг состояния районов Москвы в период борьбы с коронавирусом

В каких районах Москвы самые большие дворы? Где больше зеленых зон? Выяснили урбанисты

© Михаил Почуев/ТАСС
Представляем интерактивную карту, которая показывает качество жизни людей в самоизоляции в разных районах столицы

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum исследуют жизнь горожан в изоляции в разных районах. Они составляют интерактивные карты, анализируя различные данные — от количества домов, фасады которых обращены на солнечную сторону, до динамики социальной активности жителей.

На прошлой неделе урбанисты посчитали, сколько торговых объектов закрылось в разных районах города, чтобы выяснить, где можно без проблем сходить в супермаркет у дома, а где нет. А ранее они представили районы, в которых жителям хватает или не хватает солнечного света, и районы, где в высотных домах приходится больше или меньше человек на лифты. Сегодня рассказываем о результатах исследования, посвященного дворам и паркам в Москве. Где в городе проще, а где труднее выгуливать собаку или выходить в магазин у дома, на рискуя нарушить социальную дистанцию, — смотрите на интерактивной карте (выбирайте нужные категории в строке с индексами справа).

Где самые большие дворы в Москве? 

В период режима изоляции, когда выходить на улицу без пропуска можно только в магазин, аптеку или для того, чтобы выгулять собаку, просторные дворы для москвичей становятся важнее, чем когда-либо. 

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Очевидно, чем больше двор, тем проще не пересекаться на близком расстоянии с соседями и курьерами. Но кроме этого дворы выполняют много других функций. Они регулируют микроклимат: газоны, кустарники, деревья и водоемы у дома позволяют снижать уровень температуры на несколько градусов. Зелень у дома поглощает, распределяет или отражает солнечную радиацию. Наличие обособленной территории дает ощущение некой приватности, положительно влияет на самоощущение, повышает субъективное чувство безопасности. Дворы могут снижать уровень шумового загрязнения в среднем на 5–25%. А еще они могут помогать в борьбе с распространением инфекций. Их геометрия и форма влияет на воздухообмен и проветриваемость территории. Кстати, небольшие дворы в высокоплотной исторической застройке хуже справляются с воздухообменом. При этом типичная микрорайонная застройка обеспечивает гораздо более высокий уровень проветриваемости. К тому же вид из окна влияет на настроение жителей квартир наряду с уровнем инсоляции и другими факторами. Вот почему большие и озелененные дворы сейчас особенно важны. 

Описание
© Московский центр урбанистики

Средний размер двора в Москве составляет 0,4 га. Помимо его размера важно знать, сколько людей его используют. Исследователи изучили карты с придомовыми территориями, учли данные о количестве жильцов домов, составили рейтинг районов, где более, а где менее безопасно выходить на улицу.

Самыми комфортными районами Москвы могут считаться Косино-Ухтомский, Куркино и Северный, где жителям доступны самые просторные дворы — более 500 кв. м на человека. Это при том, что большая часть районов имеет средний уровень обеспеченности открытыми пространствами около жилых домов: в этих районах на одного человека приходится от 30 до 70 м двора. В целом районы Восточного, Северо-Восточного, Северо-Западного и Центрального административных округов выделяются достаточно большими дворами для жильцов многоэтажных домов.

Им сильно уступают районы Западного, Юго-Западного и Южного административных округов. Средние по площади дворы в них не превышают средних значений по городу. Исключение — Нагатинский Затон. 

Есть и неожиданные лидеры рейтинга. Так выяснилось, что достаточно просторные дворы у жителей центра, а именно районов Тверской, Мещанский и Хамовники. Высокая плотность квартальной застройки этих районов компенсируется  большими размерами придомовых территорий и низкой плотностью населения. Помимо прочего, не все здания в центре жилые, в условиях ограничений из-за пандемии нагрузка на прилегающие дворы уменьшается за счет снижения офисной активности.

Наименьшие дворы нашли в высокоплотных районах за пределами ТТК. Это Ясенево, Строгино, Вешняки, Тропарево-Никулино, Обручевский, Чертаново Северное, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово, Братеево, Марьино, Бибирево. Застройка этих районов в основном представлена многоэтажными жилыми домами. 

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"В условиях пандемии ценность придомовой территории значительно выросла, она перестала быть сквозным пространством между местом жительства и местом работы. Исследование выявило лидеров в рейтинге по площади дворов, которые доступны для прогулок в режиме самоизоляции — Хамовники, Тверской и Мещанский районы. Это связано в первую очередь с низкой плотностью жилой застройки. Так, в Хамовниках преобладает малоэтажная и среднеэтажная архитектура, которая составляет 28% от всей застройки. Это даёт жителям Хамовников 305 м2. дворовой территории в радиусе 150 м от дома. Для сравнения, районы-аутсайдеры по этому критерию ограничены 30-70 кв.м. Например, Ясенево, который в то же время является одним из самых "зеленых" районов столицы. При этом по данному показателю большинство московских районов схожи по качеству дворовой территории, и этот критерий составляет от 100 до 200 кв.м на человека. Для столь важных в период самоизоляции прогулок с собаками лучше всего приспособлены районы Косино-Ухтомский, Северный, Куркино и Покровский-Стрешнево. Здесь достаточно большие дворы и лучше развита инфраструктура для собаководов. В Покровском-Стрешнево для почти 60 тысяч жителей открыты 9 площадок для собак, 10 зоомагазинов и 3 ветеринарных клиники", — говорит Сергей Капков, руководитель Московского центра урбанистики.

"Сама по себе большая площадь двора не говорит о том, что жители будут себя комфортно чувствовать, скажем, на прогулке с собакой. Во многих старых спальных микрорайонах очень большие дворы, часто даже бывает сложно определить, где заканчивается один двор и начинается другой, — несколько дворов сливаются в единое и слабо структурированное пространство. При этом в этих пространствах много и другой инфраструктуры: детские сады или школы между домами, технические помещения, очень много территории за забором, куда не могут пройти жители, бывает, что нет пешеходных дорожек. В то же время в небольших дворах полезной площади — той, где жители могут прогуляться, — может быть больше. По моим наблюдениям, в районах между Садовым кольцом и ТТК самые комфортные дворы. Также в некоторых новых жилых комплексах предусматриваются большие дворы", — объясняет Алена Шляховая, куратор проекта "Двороулица" (проект развития московской периферии).

В каких районах Москвы хватает парков?

Сейчас парки в Москве закрыты. Но по мере ослабления ограничений горожанам, предположительно, могут разрешить пробежки или занятия спортом в ближайших зеленых зонах. Где-то горожане смогут добраться в парк пешком за пять минут, а где-то доступные зеленые зоны находятся подальше.

Парки и скверы рядом у жителей удаленных районов Москвы (кольцо между ТТК и МКАД и территории Москвы за МКАД). В первую очередь выделяются районы, соседствующие с крупными парками: ВДНХ, "Лосиный Остров" и "Сокольники" на северо-востоке. Битцевский парк, "Коломенское" и "Царицыно" на юге. Измайловский парк на востоке. Некоторые районы в центре выделяются за счет бульваров и сети скверов. В топе районы вблизи Парка Горького и Нескучного сада.

Описание
© Московский центр урбанистики

Наименьший выбор доступных зеленых зон у жителей юго-востока. Это связано с большой долей промышленных территорий (влияет ТТК) и ж/д путей Курского направления. Исключение — районы вокруг парка "Кузьминки-Люблино".

Центр города выделяется доступностью парков и скверов за счет равномерного распределения скверов и малых и средних парков. Так, больше жителей могут найти зеленый оазис в непосредственной близости от своей локации. Периферийные районы же показывают высокую доступность, как правило, из-за нахождение крупного парка — "Сокольники", "Царицыно", "Измайлово", Битцевский и Бирюлевский лесопарки и другие — прямо в районе или по соседству, но таким образом они доступны меньшему числу людей. 

Как рассчитывались показатели?

Доступность дворов для прогулок определяли, поделив площадь дворов, удаленных не более чем на 150 м от дома, на количество жителей.

Доступность парков и зеленых зон определили на основе открытых данных картографических сервисов. Показатель рассчитан по сетке для каждой ячейки со стороной 250 м — чем ближе она находится к зеленой зоне, тем выше значение индикатора. Для каждой ячейки суммируется площадь зеленых зон с коэффициентом, обратно пропорциональным квадрату расстояния до зеленой зоны.

Продолжение

В следующий понедельник на сайте ТАСС выйдет материал о том, в какие районы Москвы быстрее приезжает доставка еды.

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Мониторинг состояния районов Москвы в период борьбы с коронавирусом
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