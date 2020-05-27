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Пандемия коронавируса нового типа

Загруженность столичных дорог приближается к значениям до пандемии

В ЦОДД отметили, что, в среднем, по городу в течение дня передвигается 2,5 млн автомобилей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Количество автомобилей на дорогах столицы увеличилось за неделю на 6% и достигло 2,5 млн. Загруженность московских дорог приближается к значениям, которые фиксировались до начала эпидемии коронавируса нового типа, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

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"Количество автомобилей на дорогах Москвы ежедневно растет и приближается к значениям до периода пандемии. Сейчас, в среднем, по городу в течение дня передвигается 2,5 млн авто. На этой неделе количество автомобилей выросло на 6% по сравнению с прошлой неделей", - сообщили в пресс-службе ЦОДД.

Там пояснили, что рост числа автомобилей обусловлен отменой всероссийских нерабочих дней, восстановлением деловой активности, началом дачного сезона. "Сейчас 2,5 млн авто в день и четыре балла (по данным сервиса "Яндекс. Пробки" - прим. ТАСС), а когда у нас было на дорогах 3,1 млн авто, до пандемии, то загруженность дорог оценивалась в семь-восемь баллов", - заключили в пресс-службе.

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